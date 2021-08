Lille-Montpellier: la victoire du soulagement pour le LOSC, qui lance enfin sa saison

Le LOSC s’est imposé face à Montpellier ce dimanche, lors de la quatrième journée de Ligue 1 (2-1). Un premier succès en championnat cette saison pour les joueurs de Jocelyn Gourvennec, qui l’ont emporté grâce à Yusuf Yazici et Jonathan David.

Après l’euphorie, la digestion n’est pas toujours facile. Lille en a fait l’expérience ces dernières semaines. A l’heure de remettre leur titre en jeu, les Dogues ont réalisé un début de championnat très poussif. Mais la lumière est enfin revenue face à Montpellier, ce dimanche, lors de la quatrième journée de Ligue 1 (2-1). Après deux défaites et nul, les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont décroché leur première victoire de la saison en L1.

Dans un stade Pierre-Mauroy forcément ravi, les Nordistes ont fait la différence grâce à Yusuf Yazici. Après un long ballon aérien de Xeka et une remise de la tête autoritaire de José Fonte, le milieu de terrain turc a ouvert le score d’une reprise placée, en fin de première période. Gaëtan Laborde a égalisé trois minutes plus tard à bout portant. Mais Jonathan David a finalement arraché la victoire sur une action en solo, avec puissance et détermination (57e).

Yilmaz maladroit mais ovationné

Très actif sur le front de l’attaque, Burak Yilmaz a raté de nombreuses occasions, mais le héros du titre a eu droit à une énorme ovation à sa sortie du terrain. Sans Renato Sanches et Jonathan Bamba (blessés), les Lillois se sont fait quelques frayeurs, même si l’exclusion de Junior Sambia (73e) leur a facilité la tâche. Le MHSC a poussé jusqu’au bout pour tenter de revenir. En vain.

"La première victoire, c’est toujours important. Mais il faut travailler pour s’améliorer, parce qu’avec l’effectif qu’on a, on peut faire beaucoup mieux", a réagi Fonte sur Canal + Sport. Grâce à ce résultat (le deuxième succès de la saison après le Trophée des champions face au PSG), le Losc se retrouve provisoirement 10e du classement. Montpellier est juste derrière, 11e.