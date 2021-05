Ligue 1: le LOSC annonce le programme des festivités avec ses supporters ce lundi

Le LOSC a donné rendez-vous à ses supporters ce lundi afin de célébrer son quatrième titre de champion de France. Les joueurs de Christophe Galtier défileront dans le centre-ville de Lille en fin d’après-midi à bord d’un bus à impériale.

Après le stress et l’émotion, place à la fête. Le Losc va pouvoir célébrer son quatrième titre de champion avec ses supporters. Les Dogues, qui ont été sacrés après leur succès à Angers lors de la dernière journée (1-2), vont défiler dans le centre-ville de Lille, ce lundi à partir de 16h30, sur un bus à impériale. Le club nordiste, qui annonce "une déambulation festive et populaire", a prévu un parcours de 3km entre le boulevard de la Libérté et l’avenue du Président Kennedy.

Un itinéraire imaginé afin d’éviter "les rassemblements massifs et concentrés" en période de restrictions sanitaires liées au Covid-19. Le Losc demande d’ailleurs à ses fans de venir masqués pour assister à la grande communion. En privilégiant le métro et les parkings relais pour ne pas arriver en voiture jusqu’au centre-ville. Les supporters sont également invités à se disperser tout au long du tracé, en évitant la zone Grand-Place, qui sera filtrée.

Des milliers de supporters dans les rues dès dimanche soir

La joie promet d’être intense après l’exploit de la bande à Burak Yilmaz. Des milliers de fans lillois n’ont d’ailleurs pas attendus pour sortir hurler leur bonheur. Bravant le couvre-feu, ils se sont rassemblés en masse dans les rues de la ville, dès dimanche soir, après le sacre de leur équipe. Avec des chants, des fumigènes et des pétards. Et quelques tensions avec les forces de l’ordre dépêchées sur place.