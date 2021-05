LOSC: les célébrations des joueurs dans le vestiaire après le titre

Après leur titre de champion de France acquis sur la pelouse de Lille, les joueurs ont fêté leur titre sur l’air d’un titre de Queen, dans les vestiaires du stade Raymond-Kopa.

Ils l’ont fait et peuvent en profiter. Les joueurs du LOSC, au terme de la dernière journée de championnat, ont décroché le titre de champion de France en battant Angers (1-2). Après la rencontre, ils ont pris le temps de célébrer ensemble dans les vestiaires.

Les supporters lillois attendent les joueurs

Rapidement, c’est l’air de "We Are The Champions", le titre de Queen, qui a envahi le vestiaire visiteur du stade Raymond-Kopa. Les paroles étaient alors reprises en chœur par l’ensemble des joueurs et même les membres du staff.

Les célébrations s’annoncent longues pour les joueurs du LOSC. Les supporters lillois sont déjà présents par centaines dans les rues, à Lille, pour fêter le titre avec de nombreux fumigènes. Ils sont nombreux aussi à prévoir d’attendre le retour des joueurs, tard dans la nuit, pour célébrer ensemble cet exploit.