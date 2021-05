36e journée de Ligue 1 en direct : Mounié donne de l'air à Brest, Nîmes joue sa survie à Metz

Suivez la suite de la 36e journée et la lutte pour le maintien avec deux matchs cruciaux : Strasbourg-Montpellier et Metz-Nîmes. Brest, encore en danger, se rend à Nice. Enfin, Dijon va tenter de bien finir la saison et joue à Angers.

15’ Changement sur blessure Angers-Dijon (1-0) : Amadou blessé Premier changement de la journée après un choc entre Ndong et Amadou. Bobichon entre en jeu à la place du milieu de terrain. 13’ Strasbourg-Montpellier (0-0) Laborde cherché dans la surface... L'attaquant du MHSC commet une petite faute dans le dos du défenseur, bien vue par l'arbitre. Strasbourg va pouvoir écarter le danger. 10’ Nice-Brest (0-1) : centre d'Atal Chardonnet est bien placé devant Dolberg pour repousser en corner. Celui-ci ne profite pas aux Aiglons ensuite. Brest se dégage encore. 6’ but!!! Angers-Dijon (1-0) : FULGINI DECISIF ! FULGINI EN RENARD ! Angers ouvre le score ! Première occasion et premier but pour le SCO ! Sur une longue ouverture en profondeur, Fulgini contrôle le ballon dans les airs... La balle passe dans le dos de Bahoken et revient vers le meneur de jeu, qui peut alors fusiller Allagbé. 1-0 pour le SCO ! 4’ but!!! Nice-Brest (0-1) : BUUUUT DE MOUNIE ! L'OUVERTURE DU SCORE POUR LES BRETONS ! Sur un excellent centre de Perraud, Mounié se jette pour placer une tête imparable. Benitez va chercher le ballon dans ses filets. Brest mène 1-0 ! 3’ Strasbourg-Montpellier (0-0) Première occasion pour le Racing ! Diallo dans la surface de réparation peut se présenter dans la surface et frappe en force. Bertaud se couche parfaitement sur le ballon. 2’ Carton jaune La journée commence fort Première semelle de Maïga sur Landre avec un gros temps de retard. L'arbitre de la rencontre distribue son premier carton jaune. 1’ Coup d'envoi C'est parti en Ligue 1 ! Le coup d'envoi de l'après-midi est donné par Ripart, à Metz. Les quatre matchs de 15 heures commencent ! Les Verts s'imposent face à l'OM En match avancé à 13 heures, les Verts de Saint-Etienne se sont imposés à Geoffroy-Guichard grâce à un but de Nordin, 1-0. Les Marseillais ratent une occasion de se rapprocher de l'Europe, les Stéphanois valident définitivement leur maintien en Ligue 1. Ferhat, principal danger de Nîmes Le maître à jouer des Crocos, actuellement en forme pour essayer d'aller chercher le maintien, pourrait devenir le meilleur passeur décisif de Nîmes depuis le retour du club en Ligue 1. Il est actuellement à égalité avec Téji Savanier, avec 14 passes décisives. Accueil bouillant pour Strasbourg Le Racing a été accueilli par ses supporters à son arrivée à la Meinau. Les Strasbourgeois sont actuellement 16es, à égalité avec le FC Lorient, et doivent absolument gagner pour éviter une fin de championnat compliquée. Match presque sans enjeu à Angers Le SCO Angers est quasiment hors de danger avec 41 points. Dijon est déjà condamné à jouer en L2 la saison prochaine. Le tout est de bien finir l'année malgré tout pour les deux équipes, en commençant par cet après-midi. Le onze du SCO : Bernardoni - Capelle, Thomas, Pavlovic, Manceau - Mangani, Amadou - Thioub, Fulgini, El Melali - Bahoken. Le onze du DFCO : Allagbe - Ngonda, Panzo, Ecuele Manga, Chafik - Sammaritano, Ebimbe, Marié, Ndong - Dobre, Baldé. Nîmes veut rester en vie après Metz Les Crocos nîmois jouent gros cet après-midi à Metz. Avec désormais 5 points de retard sur le FC Nantes, Nîmes doit absolument s'imposer sur le terrain du FC Metz, qui n'a plus grand-chose à espérer cette saison, pour espérer se maintenir à l'issue du sprint final. Le onze de Metz : Oukidja - Centonze, Boye, Bronn, Udol - N'Doram, Sarr, Maïga - Boulaya, Niane, Yade. Le onze de Nîmes : Reynet - Meling, Landre, Ueda, Paquiez - Cubas, Eliasson, Fomba - Koné, Ripart, Ferhat. Strasbourg avec Diallo et Ajorque pour prendre des points à Montpellier Strasbourg finit la saison dans une position dangereuse et flirte avec la zone rouge. Les joueurs de Thierry Laurey se rendent à Montpellier pour reprendre un peu d'air, contre des adversaires qui ont raté le train de l'Europe. Le onze de Montpellier : Bertaud - Souquet, Congré, Hilton, Ristic - Le Tallec, Ferri, Sambia - Mavididi, Delort, Laborde. Le onze de Strasbourg : Sels - Guilbert, Mitrovic, Djiku, Caci - Liénard, Aholou, Bellegarde, Thomasson - Diallo, Ajorque. Nice avec Dolberg, Brest offensif Si Nice est confortablement installé dans le ventre mou, à la 10e place, et ne peut plus espérer mieux que la 8e place du championnat, Brest a encore besoin de quelques points pour s'assurer définitivement le maintien. Les Bretons, 14es, n'ont plus que 3 points d'avance sur le barragiste, le FC Nantes. Le onze de l'OGCN : Benitez - Daniliuc, Todibo, Saliba, Kamara - Lees-Mélou, Boudaoui - Claude-Maurice, Atal, Rony Lopes - Dolberg. Le onze du SB29 : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Duverne, Chardonnet, Perraud - Lucas, Belkebla, Faivre - Charbonnier, Mounié, Honorat. La 36e journée à suivre sur RMC Sport ! Après le match de 13 heures entre Saint-Etienne et l'OM, suivez la suite de la 36e journée de Ligue 1 et la lutte pour le maintien avec 4 matchs en simultanée : Strasbourg-Montpellier, Metz-Nîmes, Angers-Dijon et Nice-Brest.