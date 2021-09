Ligue 1 : le multiplex de la 6e journée en direct

La 6e journée de Ligue 1 à suivre en direct !

Après le match de 13 heures entre Nice et Monaco, suivez le multiplex de Ligue 1 avec un match des dynamiques contraires entre Angers (3e) et Nantes (17e), des équipes qui cherchent encore leur rythme (Troyes-Montpellier et Reims-Lorient) et enfin le réveil obligatoire pour Brest (18e, aucune victoire) sur le terrain des séduisants Clermontois. Coup d'envoi de tous les matchs à 15 h !