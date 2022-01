Covid-19: Maracineanu justifie l’application stricte du pass vaccinal pour les sportifs

La ministre déléguée chargé des Sports, Roxana Maracineanu, a expliqué la stratégie du gouvernement vis-à-vis des sportifs vaccinés et surtout non-vaccinés.

Le gouvernement veut afficher une ligne claire. Contrairement à un sentiment diffusé par Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis, lequel donnait le dimanche sentiment de travailler à l’intégration des sportifs non-vaccinés pour la prochaine édition de Roland-Garros, la ministre déléguée chargée des sports, Roxana Maracineanu, a délivré un discours exigeant à l’égard des sportifs non-vaccinés souhaitant participer à des compétitions en France.

Maracineanu: "On accompagnera les sportifs qui n'ont pas accès au vaccin"

"Pour pratiquer son métier ou bien venir pour son loisir, son plaisir, dans un équipement sportif, il va falloir présenter un vaccin valable, à la fois pour les personnes qui vivent en France mais aussi pour les étrangers qui viendront sur notre territoire à l’occasion de vacances ou d’une grande compétition sportive", a-t-elle déclaré après l’adoption au parlement du projet de loi sur le pass vaccinal.

Aux personnes qui s’interrogeaient sur le sujet la veille, Roxana Maracineanu s’est voulue rassurante. Selon le ministère des Sports, 98% des sportifs sont vaccinés en France. "On a fait passer ce message avec l'aide du mouvement sportif, s’est elle félicitée. C'est tout simplement essentiel parce qu’au quotidien ils sont en contact les uns avec les autres. Le passage du virus peut se faire plus facilement. Nous avons cette vocation à convaincre les non-vaccinés à s’intégrer dans un schéma vaccinal le plus tôt possible." "On accompagnera les sportifs qui n’ont pas accès au vaccin chez eux et qui désirent participer à des compétitions en France", a-t-elle promis.