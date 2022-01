Qui sont les sportifs non-vaccinés très prochainement privés de compétitions en France?

Avec l’adoption du pass vaccinal, les athlètes non-vaccinés ne seront plus autorisés à participer aux compétitions sportives sur le sol français. Si Novak Djokovic, le plus connu des athlètes anti-vaccin, ne devrait donc pas participer à Roland-Garros, d’autres sportifs sont dans une position délicate.

Djokovic n’est plus le bienvenu à Roland-Garros

Après l’Open d’Australie, ce sont les portes de Roland-Garros qui se referment pour Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial serbe n’a jamais caché sa position contre le vaccin anti-Covid. S’il ne change pas d’avis d’ici le 16 mai, date du début des Internationaux de France, il devra renoncer à briguer un 3eme titre à Paris. "Mr Djokovic n'a pas vocation à jouer s'il ne respecte pas une règle qui s'applique aux spectateurs, aux ramasseurs de balles, aux professionnels qui vont travailler et tenir une boutique à Roland-Garros, a rappelé Christophe Castaner, député LaREM des Alpes-de-Haute-Provence lundi sur BFMTV. Dans quel monde serions-nous si on considère que parce qu’on est une star, on peut déroger à la règle ?" Le Serbe n’est pas le seul tennisman non-vacciné. C'est aussi le cas du Français Pierre-Hugues Herbert, très performant en double avec Nicolas Mahut. L'Alsacien a lui aussi récemment été victime du coronavirus. "Je trouve qu'avec le pass vaccinal, on va un poil trop loin", confiait-il récemment à L'Equipe.

Et si Deschamps devait se passer de certains Bleus ?

"Tous les joueurs ne sont pas vaccinés, ou pas totalement" a reconnu, sans citer de nom, le sélectionneur de l’équipe de France il y a une semaine dans l’émission de France 5 "C à vous." "C’est la liberté individuelle, a poursuivi Didier Deschamps. On n’est pas là pour leur imposer. Je peux en discuter avec eux, après tout dépend des arguments qu’ils peuvent avoir aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail." Avec le pass vaccinal, la prochaine liste du Basque pour les prochains matchs de préparation pour la Coupe du monde 2022 au mois mars (les adversaires ne sont pas encore connus) pourrait être marquée par des absents de taille.

Stade Français: Waisea va se faire vacciner

Dans le monde du rugby, Waisea Nayacalevu est l’un des rares joueurs du Top 14 non-vacciné. "C'est un choix personnel, confiait-il il y a quelques jours à RMC Sport. Même si vous êtes vaccinés, vous pouvez attraper le Covid et le transmettre. Je ne comprends pas. Quel est l’intérêt de se faire vacciner? Moi, j’ai dit non. J’ai déjà eu le Covid ces derniers mois, j’étais juste un peu malade, comme un rhume pour moi." Avant l’adoption du pass vaccinal, le Fidjien admettait que sa position n’était pas figée : "Si ça passe et que je dois le faire, je le ferai à la fin. Si je n’ai pas le choix, je me ferai vacciner. C’est la dernière option." L'AFP a confirmé ce lundi qu'il va bien se faire vacciner. Parmi les autres joueurs réfractaires au vaccin, on peut citer deux Clermontois : le Japonais Kotaro Matsushima et le Néo-Zélandais George Moala, et un Rochelais : le Sud-Africain Wiaan Leibenberg.

Cyclisme: des doutes pour Van Avermaet

Et si le vainqueur de Paris-Roubaix 2017 devait renoncer à l’édition 2022 de la célèbre Classique le 17 avril ? Le coureur belge de la formation AG2R n’est pas anti-vaccin. Et est même doublement vacciné. Mais après avoir estimé que sa deuxième dose avait impacté négativement sa deuxième partie de saison en 2021, il prévoit de faire sa troisième dose après Paris-Roubaix. "Comme j'étais positif en novembre, j'ai des anticorps pour quelques mois", indiquait Van Avermaet il y a quelques jours. A moins que le Belge ne change d’avis, cela pourrait ne pas être suffisant pour être sur la ligne de départ le 17 avril.