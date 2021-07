Ligue 1: le PSG dévoile son nouveau maillot extérieur blanc et rose

Le PSG a dévoilé son nouveau maillot extérieur, ce mercredi matin. Comme les fuites l’avaient laissé deviner, il est blanc, barré de rectangles de couleur rose pale.

Du blanc, une barre verticale noire et des rectangles de couleur rose pale. Le maillot extérieur du PSG a été officiellement dévoilé par le club, ce mercredi. Nike et le club se vantent de pièces "audacieuses et inédites" qui "reprennent les thèmes classiques du Club – logo, bande médiane, fleur de lys - et rendent hommage au Grand Paris symbolisé par des références à l’architecture postmoderne du début des années 70, aux numéros des département d’Île-de-France et l’utilisation de l’argot ‘Paname’ qui embrasse Paris et sa banlieue".

Le communiqué se réjouit de voir que ce maillot soit composé "d’une centaine de références pour enfant, femme et homme". "Elles expriment l’esprit d’innovation du club et son ancrage dans le bassin parisien, poursuit le texte. Toujours Paris, telle est notre vision, notre envie, notre avenir. Une revendication forte et assumée de nos quartiers à nos avenues, de nos tours à nos faubourgs. Nous aimons Paris, nous vivons Paris et avec nos supporters, plus que jamais, nous sommes Paris."

Les nouveaux maillots critiqués

Le maillot avait fuité ces dernières semaines et provoqué une petite grogne de mécontentement chez certains supporters estimant la tunique s’était délesté des couleurs historiques du club. La présentation du maillot domicile, d’un bleu uni, avait aussi agacé de nombreux fans parisiens. Le Collectif Ultras Paris avait même appelé au boycott du produit.

"Force est de constater qu'il ne s'agit une nouvelle fois pas d'un maillot du Paris Saint-Germain, avait écrit le groupe dans un communiqué. (…) Nous sommes viscéralement attachés à nos couleurs historiques, au maillot domicile dit "Hechter" et au maillot extérieur blanc à bandes verticales rouges et bleues." Marquinhos, Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Neymar participent à la promotion du maillot que les Parisiens porteront leur la saison 2021-2022. Les hommes de Mauricio Pochettino débutent la saison le 1er août lors du Trophée des champions face à Lille. Ils se déplaceront ensuite à Troyes une semaine plus tard (8 août) pour la première journée de Ligue 1.