PSG: Kehrer à son tour écarté du groupe

Comme révélé jeudi par Le Parisien, et confirmé par RMC Sport, le défenseur allemand du PSG, Thilo Kehrer, est écarté du groupe de Christophe Galtier. Comme cinq autres Parisiens, il est poussé vers un départ avant la clôture du mercato.

L’avenir de Thilo Kehrer au PSG s’assombrit. Le polyvalent défenseur allemand a été écarté du groupe de Christophe Galtier, comme révélé jeudi par Le Parisien et confirmé par RMC Sport. L’ancien joueur de Schalke (25 ans) avait pourtant fait la tournée au Japon avec le reste du groupe. Mais depuis le retour en France, il n’a pas participé aux deux séances d’entraînement quotidiennes avec Neymar, Mbappé&co. Et il ne sera pas non plus du voyage en Israël pour le Trophée des champions face au FC Nantes dimanche soir à Tel Aviv (20h). Kehrer a rejoint un groupe de cinq joueurs sur lesquels ne compte plus le PSG : Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Ander Herrera, Layvin Kurzawa et Rafinha.

Le club parisien a le droit d’écarter des joueurs tant que le marché des transferts est ouvert. Selon l’article 507 de la charte de la LFP, du 1er juillet au 1er septembre (fin du mercato) aucune contrainte dans la gestion de l'effectif n'est imposée au club.

Arrivé à Paris en 2018 contre une indemnité de transfert de 37 millions d’euros, l’international allemand (20 sélections) ne s’est jamais imposé sur la durée au PSG. Il n’a été titularisé qu'à 16 reprises en Ligue 1 la saison passée. Il devra trouver un autre club s’il souhaite jouer davantage et avoir un espoir de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre). Le FC Séville serait intéressé pour remplacer Jules Koundé, transféré au Barça. Il lui reste encore une année de contrat à Paris.