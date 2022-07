PSG: Galtier compte sur Danilo

Le milieu de terrain portugais ne devrait pas intégrer la liste des indésirables du Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Fraîchement nommé à la tête de l'équipe première, Christophe Galtier pourrait se servir de sa polyvalence et de son expérience.

Le PSG a déjà bouclé les recrutements de Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele lors du mercato estival. Mais le club francilien chercherait encore à se renforcer en vue de la saison 2022-2023. En contrepartie, certains joueurs de l'effectif sont invités à trouver une porte de sortie. Le Portugais Danilo Pereira n'en fait pas partie.

L'ancien joueur de Porto est en passe de vivre sa troisième saison avec le maillot du Paris Saint-Germain. Alors qu’une liste de plusieurs joueurs indésirables aux yeux de la direction et du staff parisiens circule depuis plusieurs jours, le milieu de terrain de 30 ans figure, lui, dans les choix de Christophe Galtier pour la campagne à venir.

Un joueur capable de dépanner à plusieurs postes

Le nouvel entraîneur du PSG semble apprécier la polyvalence et l’expérience de l’international portugais (61 sélections) qui, quant à lui, se montre pleinement impliqué dans le projet parisien.

En 2021-2022, l’ancien joueur du FC Porto a été le sixième élément le plus utilisé de son équipe avec 37 apparitions toutes compétitions confondues dont 7 en Ligue des champions. Dès le mois de juin, le Lusitanien a clairement exprimé son envie de rester à Paris.

"J'ai réalisé une bonne saison individuellement, j'ai joué beaucoup, presque 40 matches, a déclaré le Portugais après un match de Ligue des nations avec la Seleççao. Collectivement, on a raté la Ligue des champions. C'est vraiment dommage. Mais je suis satisfait de mon bilan et je n'ai pas envie de partir. J'espère que la saison prochaine, on fera mieux. Ça sera plus facile avec Kylian (Mbappé). C'est super qu'il reste avec nous."