Ligue 1: le PSG et l'OM sanctionnés par la LFP à cause de leurs supporters

La commission de discipline de la LFP a prononcé la fermeture pour un match ferme de la partie basse du virage sud du Vélodrome et la fermeture pour un match ferme de l’espace visiteurs pour le prochain match disputé à l’extérieur par le PSG.

La LFP n’est toujours pas fan des fumigènes. Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue a décidé de sanctionner le PSG et l’OM en raison de l’usage "d’engins pyrotechniques" par leurs supporters lors des matchs de championnat Brest-Paris (1-2) et Marseille-Strasbourg (2-2) des 11 et 12 mars.

En conséquence, la LFP a ordonné :

- la fermeture pour un match ferme de la partie basse du virage sud du Vélodrome (ce sera contre Montpellier le 31 mars, après la trêve internationale)

- la fermeture pour un match ferme de l’espace visiteurs pour le prochain match disputé à l’extérieur par le Paris Saint-Germain (ce sera contre Nice le 8 avril)

Angers a été sanctionné pour les mêmes raisons. L’usage "d’engins pyrotechniques" de supporters du SCO contre Toulouse (0-2) le 12 mars a poussé la commission de la LFP à réagir avec la fermeture pour un match ferme et un match avec sursis de la tribune Coubertin de Raymond Kopa.

Dans le reste de ses décisions du jour, la Ligue a infligé deux matchs ferme de suspension à Cyrille Bayala (AC Ajaccio) et Igor Silva (FC Lorient), et un match ferme au milieu montpelliérain Jordan Ferri.

La Ligue 1 reprendra donc le vendredi 31 mars avec OM-Montpellier en ouverture de la 29e journée et se terminera le dimanche 2 avril avec l'affiche PSG-Lyon.