Ligue 1: le PSG officialise son quatrième maillot pour la fin de saison

Juste avant d’affronter une sélection saoudienne ce jeudi à Riyad, le Paris Saint-Germain a officialisé son quatrième maillot pour la fin de saison 2022-2023.

"Un maillot spécial pour une soirée spéciale." Ce jeudi, juste avant d’affronter une sélection des meilleurs joueurs d’Al-Nassr et Al-Hilal au King Fahd International Stadium de Riyad, le Paris Saint-Germain a officialisé ce qui sera son quatrième maillot jusqu’à la fin de la saison.

Les hommes de Christophe Galtier porteront cette tunique pour la première fois ce jeudi soir à l’occasion de la rencontre amicale contre la sélection saoudienne puis le 29 janvier prochain en Ligue 1 contre Reims. Les joueuses de l'équipe féminine le porteront quant à elles dès ce vendredi pour le compte de la 13e journée de D1.

Un maillot dessiné par Jordan

Cette tunique est dessinée par la marque Jordan, partenaire du club de la capitale depuis maintenant quelques années. "Innovant et audacieux, le maillot rend hommage à la ville lumière, décrit le PSG sur son site internet. Le noir rappelle les soirs des grandes affiches au Parc des Princes. Le maillot est traversé de nombreux faisceaux jaunes, dont l’agencement rend un hommage subtil aux poutres illuminées du plus beau monument de la capitale, la Tour Eiffel, qui trône fièrement sur le logo du club. La tunique affiche un look résolument électrique qui véhicule une sensation de vitesse."