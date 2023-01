PSG: "Ce ne sera pas un match d'entraînement", prévient Galtier avant l'affrontement face à une sélection saoudienne

Christophe Galtier est convaincu que le match amical du PSG en Arabie saoudite sera d'un niveau compétitif, compte tenu, entre autres, de la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Les Parisiens ne pourront pas se contenter du service minimum. À la veille du match de gala du Paris Saint-Germain (jeudi 18h) contre une sélection de joueurs du championnat d'Arabie saoudite incluant Cristiano Ronaldo, Christophe Galtier a estimé que cette rencontre ne "ressemblerait peut-être pas à un match amical". Selon lui, la présence de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo donne un réel intérêt sportif à ce rendez-vous prévu au King Fahd International Stadium de Riyad.

"Ça ne ressemblera peut-être pas à un match amical, ce ne sera pas un match d'entraînement. Il y a tellement de personnalités et de compétiteurs sur le terrain qu'on aura un match de bon niveau", a prédit l'entraîneur du PSG au micro de RMC Sport lors d'un point presse à Doha (Qatar). "C'est une confrontation. On n'est pas dans un match à but caritatif", a-t-il insisté.

"Se servir de ce match"

"C'est bien pour le football international, pour le football dans cette région. C'est une belle promotion de notre sport. Je pense qu'il y aura du public", a ajouté Christophe Galtier, heureux de prendre part à cette rencontre avec "les deux joueurs en activité les plus titrés au monde" qui représentent "douze Ballons d'or à eux deux".

Le PSG a atterri dans la matinée de mercredi à Doha pour y réaliser une séance d'entraînement et remplir des obligations promotionnelles dans le cadre de son Qatar Tour 2023. "On s'est adaptés. On a de très bonnes conditions", a assuré le coach parisien, désireux de profiter de cette rencontre pour remettre son équipe sur le droit chemin après la défaite 1-0 à l'extérieur contre le Stade Rennais en championnat.

"On doit se servir de ce match et du match de lundi en Coupe de France (contre l'US Pays de Cassel, ndlr) pour à la fois retrouver du rythme sur un plan individuel et plus de cohérence sur un plan collectif, et pour retrouver finalement un PSG qui avait bien fait la première partie de saison avant la Coupe du monde et qui a du mal à redémarrer", a conclu Christophe Galtier.