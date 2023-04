Ligue 1: le PSG peut-il perdre le titre ?

Battu pour la deuxième fois de suite à domicile face à Lyon (0-1) dimanche au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain ne compte plus que six points d’avance sur Lens et l’OM à neuf journées de la fin du championnat. Avec ce cinquième revers de la saison en Ligue 1, les partenaires de Kylian Mbappé ne semblent plus aussi souverains et il est désormais permis de douter de leur capacité à aller chercher un 11e titre de champion de France qui leur tendait les bras il y a quelques semaines.

Oui, le PSG peut perdre le titre

Parce qu’ils joueront peut-être très gros contre Lens

En concédant un cinquième revers en L1 face à l’OL (0-1), le PSG a permis à Lens et l’OM de revenir à six points. Et donc de rêver à une possible bagarre pour le titre dans le sprint final. Le constat est d’autant plus inquiétant que les Parisiens, plongés dans une spirale négative, défieront Lens dans quinze jours au Parc. Les Sang&Or qui accueillent Strasbourg dans une semaine peuvent donc potentiellement revenir à trois unités de Paris à sept journée de la fin. Un scenario cauchemardesque pour le club de la Capitale.

Parce que les Parisiens sont démobilisés

"On ne se donne pas à fond. Si même à la maison, on ne donne pas tout ce que l'on doit donner, c'est difficile de gagner." Les mots de Danilo, à chaud, au micro de Prime Vidéo, après le revers du PSG face Lyon, dimanche au Parc en disent long sur l’état d’esprit des Parisiens en ce début de printemps. Peu à leur avantage depuis le début de l’année, les joueurs de Christophe Galtier semblent avoir lâché depuis qu’ils ont été éliminés de la Ligue des champions face au Bayern. L’entraîneur parisien l’a confirmé à demi-mots après la rencontre. "Après avoir été menés au score, on s'est vite résignés, on a manqué de caractère, de personnalité, peut-être un peu d'orgueil, regrette Galtier. Il a manqué beaucoup d'investissement." Et de conclure par cette phrase peu rassurante : "J'ai des grands joueurs qui ont gagné des titres, j'ose espérer qu'ils ne sont pas blasés."

Non, le PSG ne peut pas perdre le titre

Parce que le calendrier lui est favorable

Pour les Parisiens, la tempête n’est peut-être pas tout à fait terminée. Mais si les deux prochains matchs à Nice, puis contre Lens sont délicats à négocier, les sept derniers adversaires de Paris sont largement à sa portée. Angers, Lorient, Troyes, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et enfin Clermont, que des équipes de la 2eme partie de tableau à l’exception des Merlus (10e). Outre le PSG au Parc, Lens doit encore se frotter à Monaco et à l’OM. Marseille qui devra aussi aller à Lyon et Lille.

Parce que Mbappé et Messi font toujours la différence

Si les deux stars du PSG ont été fantomatiques face aux Gones, il ne faudrait pas oublier qu’elles ont souvent sorti Paris d’un mauvais pas à l’image de la victoire folle arrachée face à Lille (4-3) au mois de février. A eux deux, Mbappé et Messi pèsent tout de même 32 buts et 17 passes décisives en L1. "Leo est capable sur un coup de génie, un éclair, de délivrer le bon ballon pour faire une passe décisive ou marquer", a rappelé Galtier dimanche soir.