EN DIRECT - Ligue 1: suivez la belle affiche PSG-OL en live

Bonjour et bienvenue dans ce live-texte de PSG-OL

C'est le dernier match de la 29e journée de Ligue 1: le PSG reçoit l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir. Si elle fut, par le passé, souvent synonyme de match clé dans la course au titre, cette affiche est cette saison déséquilibrée. Paris est leader du classement tandis que Lyon est seulement 10e et distancé dans la course à l'Europe.

Pour l'OL, le salut européen passe par une victoire en Coupe de France. Et c'est sans doute déjà un peu vers la demi-finale contre Nantes (mercredi) que sont tournées les têtes des Gones. Reste que ce match sera un peu particulier pour Laurent Blanc, ancien coach parisien, de retour au Parc des Princes.

Pour le PSG, la mission est autre: le club veut bien finir une saison marquée par une nouvelle désillusion en Ligue des champions, des critiques de plus en plus présentes contre Christophe Galtier et le directeur sportif Luis Campos et des cadres (Neymar, Messi...) qui déçoivent... pour ne pas dire plus.

PSG-OL, coup d'envoi à 20h45. Un match diffusé en TV par Prime Video, à suivre en direct radio sur RMC et dans ce live-texte sur RMC Sport.