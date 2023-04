PSG-Lyon: Giuly a récupéré le maillot de Messi à la mi-temps

Ludovic Giuly, membre du staff de l’OL, a demandé et récupéré le maillot de Lionel Messi à la mi-temps de la rencontre face au PSG (0-1), dimanche. Les deux hommes ont joué ensemble au FC Barcelone.

Ludovic Giuly (46 ans) pensait la jouer furtif mais il n’a pas échappé aux caméras d’Amazon Prime Vidéo. L’ancien attaquant de Monaco, Lyon, du Barça et du PSG a profité du retour aux vestiaires à la mi-temps de PSG-Lyon (0-1), dimanche pour échanger quelques avec Lionel Messi (35 ans)… et lui demander son maillot. L’Argentin a alors enlevé sa tunique dont Giuly s’est discrètement emparé avant d’échanger quelques mots avec son ancien coéquipier au Barça (2004-2007). Messi a conclu ce bref échange d’un geste affectueux derrière la nuque de celui qui est entraîneur des attaquants lyonnais depuis septembre dernier.

Lionel Messi enlève son maillot pour le donner à Ludovic Giuly © Amazon Prime Vidéo

Ludovic Giuly récupère discrètement le maillot de Lionel Messi © Amazon Prime Vidéo

Le geste affectueux de Lionel Messi à Ludovic Giuly © Amazon Prime Vidéo

Le timing de la demande de l’ancien international français (17 sélections, 3 buts) a fait tiquer de nombreux supporters des deux camps sur les réseaux sociaux. Ce genre de demandes intervient traditionnellement après le coup de sifflet, et pas pendant la rencontre alors que les deux équipes étaient au coude à coude (0-0).

Ludovic Giuly fut l’un des témoins privilégiés des premiers pas de Lionel Messi avec les pros au Barça. Après un passage marquant à Monaco (1998-2004) achevé par une finale de Ligue des champions en 2004 (perdue face à Porto), l’ailier de poche avait rejoint le FC Barcelone quelques mois plus tard, y passant trois saisons et décrochant la Ligue des champions en 2006. En Catalogne, le natif de Lyon avait beaucoup joué (124 matchs, 26 buts en trois saisons) avant de pâtir progressivement de l’avènement de la jeune star argentine dont il avait prédit l’immense carrière.

En février dernier, Giuly avait pris la défense de Messi en incitant le PSG à prolonger son contrat d’une saison. "On l'a beaucoup critiqué mais quand on voit le Mondial qu'il a réussi, cela devrait convaincre Paris de le prolonger, avait-il expliqué dans Le Parisien. Un mec capable, n’importe quand, sur une passe, un dribble, une frappe ou un coup franc, de faire la différence, on le garde. Je ne parle pas de marketing ou de trucs comme cela mais quand on s’appelle le PSG, il vaut mieux avoir Messi dans son équipe qu’ailleurs."