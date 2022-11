Ligue 1: le show Belaïli pour offrir la victoire à Ajaccio contre Strasbourg dans un match totalement fou

Grâce à un grand Youcef Belaïli, Ajaccio est sorti gagnant du match de la 14e journée de Ligue 1 contre Strasbourg (4-2). D’abord menés de deux buts avant les 20 premières minutes, les Corses ont pu profiter de leur maître à jouer algérien et des largesses défensives des Alsaciens pour revenir au score. Une bonne opération dans la course au maintien.

Sur le papier, l’affiche de la 14e journée de Ligue 1 entre Ajaccio et Strasbourg ne laissait pas vraiment présager une rencontre spectaculaire. Dans la zone rouge, ces deux formations n’ont jamais vraiment brillé dans le jeu, mais comme le dit l’expression, il ne faut pas fier aux apparences. Surtout quand un certain feu follet algérien est sur la pelouse et en forme. Et la rencontre a finalement basculé dans la folie pour se conclure par une victoire 4-2 des Ajacciens.

>> Revivez en direct le match entre Ajaccio et Strasbourg

Ce sont les Strasbourgeois qui se sont d'abord montrés intraitables dès la 6e minute via Bellegarde. Héros des Alsaciens durant contre Marseille, Kevin Gameiro a encore fait trembler les filets à la 17e afin d’offrir le break à son équipe. Avant les 20 premières minutes, beaucoup se disaient que les Corses allaient passer un mauvais moment. C'était sous-estimer le génie de Belaïli, qui n'a pas tardé à se réveiller grâce aux erreurs défensives des visiteurs.

Belaïli offre une remontada à Ajaccio

C’est d’abord sur penalty que l’Algérien va réduire le score pour Ajaccio (32e). De quoi mettre en confiance l’ancien brestois qui se présente quelques minutes plus tard face à Sels pour inscrire un doublé, mais le portier de Strasbourg sort gagnant du face à face. À charge de revanche pour Belaïli qui va doubler la mise une nouvelle fois sur penalty (40e). Permettant ainsi aux locaux de prendre l’avantage 3-2.

S’il faut noter l’efficacité devant le but du joueur de 30 ans, ce dernier sait aussi se montrer utile dans le jeu, surtout en ce qui concerne les passes. Après avoir dribblé Djiku, il centre parfaitement pour Nouri qui marque le quatrième but de la rencontre. C’est avec ce scénario fou que les deux équipes rentrent aux vestiaires pour la pause.

Une seule victoire pour Strasbourg

Auteur d’une grande première période, Belaïli aurait pu encore améliorer sa feuille de statistique avec un nouveau penalty obtenu par Hamouma. Mais l’international rate cette fois son tir qui fuit le cadre de Sels. Ajaccio pourra tout de même regretter l’exclusion de Vidal en fin de match. Mais cela n’a pas d’incidence sur la fin de la rencontre. Les Corses sont toujours dans la zone rouge (17e), tout en étant provisoirement à un point de Nantes et Montpellier.

À Strasbourg, ça ne s’arrange pas. Avec une seule victoire au compteur depuis le début de la saison, le club descend d’une place (18e) mais reste toujours en lice dans la course au maintien. Mais les largesses défensives montrées ne laissent pas vraiment place à l’optimisme. D’autant que les Alsaciens seront confrontés à une séduisante équipe de Lorient le week-end prochain, dans ce qui sera le dernier match avant la Coupe du monde.