Ligue 1: Lens, l'arbitre de la course au titre

Lens reçoit l’OL ce samedi soir lors de la 31e journée de Ligue 1 (21h). Cinquième au classement, le club nordiste espère être européen en fin de saison et sera aussi l’arbitre pour le titre en défiant Lyon, Paris, Lille et Monaco.

Promu dans l’élite cette saison, Lens est la belle surprise du championnat de France. Son jeu orienté vers l’avant lui a notamment permis de signer de grandes performances et de viser un billet pour la Ligue Europa. Cinquième avant la 31e journée de Ligue et la réception de Lyon ce samedi à Bollaert (21h), le club artésien espère encore réaliser un gros coup face à l’un des candidats au titre. Lors de la phase aller du championnat, Lens a battu le PSG et Monaco mais Franck Haise, l’entraîneur de l’équipe sang et or, ne se focalise pas sur ce rôle d’arbitre lors du sprint final.

"Je m’occupe de faire en sorte qu’on essaie de gagner tous nos matchs, que ce soit contre les quatre premiers ou les autres, a lancé le technicien nordiste face à la presse avant de défier les Gones. Je ne m’occupe pas trop de ce rôle d’arbitre… On travaille depuis le début de saison pour avoir une identité forte et ça c’est une vraie réussite."

Gradit aimerait priver Lille du titre

Un constat et un beau bilan partagés par Jonathan Gradit. Arrivé en 2019 dans le Nord, le défenseur de 28 ans ne veut pas faire de calculs et profiter de la fin de saison avec Lens. Mais celui qui a déjà 26 matchs de L1 cette saison se verrait bien embêter Lille, le rival régional.

"On va jouer les matchs à fond du début jusqu’à la fin et si on peut empêcher nos amis lillois d’être champions (rires), on signera tout de suite (rires), a indiqué l’ancien joueur de Caen. Plus sérieusement, être là à huit journées de la fin, c’est inespéré, c’est vraiment que du plaisir."

Les supporters rêvent de battre Lille et Paris

Du côté des supporters aussi, on est conscient des grands rendez-vous à venir pour Lens et on rêve à la fois d’un billet européen et de victoires de prestige.

"Pour nos amis stéphanois, on va essayer de faire le maximum contre Lyon, a estimé David Decoster, trésorier de Lens United fédération réunissant plusieurs groupes de supporters lensois. Et puis, c’est Lens, c’est tout. Après, gagner contre Lille ou contre Paris, cela a beaucoup plus de saveur que de gagner contre Lyon ou Monaco."

Président de Lens United, Norman Noisette fait du PSG le favori pour le titre et livre même son pronostic pour le podium: "Paris est le mieux armé pour gagner le titre. Ensuite, je vois bien Monaco qui revient fort et Lyon à la troisième place. Et les quatrièmes…"

Mais avant d’arbitrer le sprint entre les quatre prétendants au titre, l’objectif premier des Lensois restera bien de gagner le maximum de matchs lors des huit dernières journées de la saison. Au bout, l’espoir d’arracher l’Europe, un an seulement après le retour en Ligue 1.

Les matchs de Lens face aux prétendants au titre:

Lens-Lyon lors de la 31e journée de L1

PSG-Lens lors de la 35e journée de L1

Lens-Lille lors de la 36e journée de L1

Lens-Monaco lors de la 38e journée de L1