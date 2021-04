Lille: la réponse très ferme de Galtier à la rumeur OL

A la veille du choc PSG-Lille pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, l’entraîneur du LOSC Christophe Galtier a fait une mise au point sur son avenir. Le coach des Dogues a démenti tout contact avec l’Olympique Lyonnais.

Christophe Galtier savait qu’il échapperait difficilement à une question sur son avenir. D’une part parce qu’il doit rencontrer le président du LOSC, Olivier Létang, pour faire le point, à un an de la fin de son contrat (2022). Et d’autre part parce que son nom circule dans d’autres clubs. L’ex-coach de Saint-Etienne a souvent été associé à l’OM, le club de sa ville de naissance, pour lequel il n’a jamais caché son amour. Durant la trêve internationale, Le Parisien a aussi évoqué la piste lyonnaise. Le profil de Christophe Galtier, ex-adjoint d’Alain Perrin à l’OL (2007-2008), plairait beaucoup à Jean-Michel Aulas. D'autant que Rudi Garcia est en fin de contrat sur le banc de Lyon.

"J'ai lu, a expliqué Christophe Galtier à la veille du choc face au PSG pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. J'ai profité de la trêve pour récupérer en famille. Il est prévu que je rencontre le président, M. Létang, rapidement je pense. Mais on n'en a pas parlé pendant la trêve."

"Je n'ai pas parlé avec M. Aulas ni avec Juninho"

Et le coach lillois de poursuivre au sujet de la rumeur lyonnaise: "Quant à tout ce qui est dit, je vais reprendre précisément la déclaration de Mr Aulas. Je n'ai pas parlé avec Monsieur Aulas, Monsieur Aulas n’a pas parlé avec moi. Je n’ai pas parlé avec Monsieur Juninho, Monsieur Juninho n’a parlé ni avec moi, ni avec mon environnement. Mes rapports avec M. Aulas sont très amicaux. Mais c'est sûrement mal connaître M. Aulas et mal me connaitre que de faire croire aux gens qu'on peut échanger dans cette période sur l'avenir des uns et des autres."

"Ma priorité ira au Losc dans les discussions que je vais avoir et qui vont arriver rapidement. Je veux confirmer qu'il n'y a eu aucun échange avec M. Aulas et M. Juninho, ni avec mon environnement et moi-même. Aucun, aucun, aucun", a conclu sur un ton ferme le coach lillois.