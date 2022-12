Ligue 1: Lens chambre le PSG et Galtier en publiant une vidéo… sur le char à voile

À deux jours de recevoir le Paris Saint-Germain (17e journée de Ligue 1, dimanche à 20h45), le RC Lens a publié ce vendredi une vidéo mettant en scène une course de chars à voile. Une référence directe aux propos polémiques de Christophe Galtier en début de saison.

Le RC Lens est un brin taquin. Ce vendredi, à deux jours de recevoir le Paris Saint-Germain à Bollaert pour le choc de la 17e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45), le club Sang et Or a publié une vidéo mettant en scène une course…. de chars à voile.

Jonathan Gradit et Florian Sotoca, actuels membres de l’effectif de Franck Haise, ainsi que Franck Queudrue et Daniel Moreira, deux anciens joueurs du club, sont tous les quatre sur le point de s’affronter sur les plages du Nord. Le concept de la vidéo, en partenariat avec un célèbre site de paris sportifs: trouver le vainqueur de la course, dont l’identité sera dévoilée ce samedi.

Impossible de ne pas voir dans cette publication une référence directe aux propos polémiques de Christophe Galtier en début de saison. Interrogé le 5 septembre dernier sur les trajets en avion réalisés par le PSG pour des distances que le train permet d'effectuer, le coach parisien avait tenté de jouer la carte de l’ironie.

La petite phrase de Galtier avait provoqué un tollé médiatique

"On en a parlé avec la société qui organise nos déplacements et on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile", avait lâché le technicien en conférence de presse, devant un Kylian Mbappé hilare. Cette réponse avait provoqué un véritable tollé médiatique, obligeant l’ancien coach lillois à faire son mea culpa quelques jours plus tard.

"C'était une blague de mauvais goût sur un sujet très sensible, avait concédé Galtier en conférence de presse après la victoire en Ligue des champions contre la Juventus Turin. J'ai entendu beaucoup de choses depuis hier. Je n'ai pas à présenter d'excuses, c'était une blague de mauvais goût. Mais croyez-moi que, au club, nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat."

Histoire de lancer le choc de dimanche, qui met aux prises le leader de la Ligue 1 et son dauphin, le RC Lens n’a donc pas manqué l’occasion de se servir de cette histoire pour taquiner son futur adversaire.