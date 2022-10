Lens-OL : "c'est un monstre", la déclaration d’amour de Haise à Sotoca

Après la victoire lensoise face à Lyon dimanche soir (1-0) en clôture de la 9e journée de Ligue 1, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a rendu hommage au seul buteur de la rencontre, Florian Sotoca.

Lens est toujours invaincu cette saison en Ligue 1. Dans le choc de la 9e journée face à Lyon, dans un stade Bollaert-Delelis plus bouillant que jamais, les locaux ont préservé leur bonne série en signant leur sixième succès de la saison grâce à un penalty en fin de match transformé par Florian Sotoca (1-0, 82e).

"Un joueur et un homme que j'adore", les louanges d'Haise envers Sotoca

Le buteur des Sang et Or, qui a fait grimper son compteur à six unités (3e au classement des buteurs derrière Mbappé et Neymar (8 buts)), a été chaleureusement plébiscité par le public mais aussi par son entraîneur, Franck Haise, à la fin de la partie. Interrogé au micro de Prime Video après le coup de sifflet final, ce dernier a tenu à souligner tout le bien qu'il pensait de son attaquant de 31 ans. "Cela fait longtemps que c'est un monstre, c'est un joueur et un homme que j'adore. Il mérite tout ce qui lui arrive, il pense toujours au collectif, il est plein d'humilité et ressemble tellement au Racing Club de Lens qu'on ne peut pas faire mieux".

Franck Haise poursuivra ses louanges en conférence de presse envers celui qui transfigure l'attaque des Sang et Or depuis le mois d'août. "Il a fait un très très gros match. Un joueur loupera toujours des penaltys, il en a marqué plusieurs très importants déjà donc il a une grosse confiance en lui. Avec le match qu'il était en train de faire (avant le penalty), il était parfaitement dans le coup."

De son côté, Florian Sotoca, toujours plus prompt à parler de son équipe que de son cas personnel, a tenu à avertir les rivaux lillois : "Le derby arrive (dimanche 9 octobre à 20h45), on sait que les supporters attendent ça avec impatience, on espère leur faire plaisir encore." Le buteur lensois est déjà prêt à en découdre.