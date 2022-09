PSG: Galtier "regrette" sa "blague de mauvais goût" sur le char à voile

Invité à réagir sur ses propos polémiques tenus en conférence de presse sur les trajets en avion du PSG, Christophe Galtier a assuré, ce mardi après la victoire contre la Juventus Turin en Ligue des champions (2-1), qu'il regrettait une "blague de mauvais goût".

Au regard de l'ampleur de la polémique, il devait se douter que le sujet arriverait sur la table en marge du match contre la Juventus Turin en Ligue des champions. Critiqué pour avoir ironisé lundi sur le mode de déplacement de son équipe en prétendant recourir au "char à voile", Christophe Galtier a fait son mea culpa ce mardi après la victoire des Parisiens contre les Bianconeri (2-1), disant regretter "une blague qui est de mauvais goût".

"Croyez-moi que je suis concerné par les problèmes de climat, de notre planète, je sais la responsabilité que nous avons. (...) On n'est pas hors sol, on est très lucides, simplement, c'est une blague qui arrive au mauvais moment, qui est de mauvais goût, et je le regrette", a plaidé le technicien au micro de Canal+.

Galtier: "Je n'ai pas à présenter d'excuses"

"Mes joueurs font très attention au climat, le club est très attentif à ça, a poursuivi Galtier. À Lille, on y a été en bus, 2h45 de bus à l'aller et 2h45 au retour. On est conscients des enjeux. Évidemment que je regrette, mais je crois qu'en France c'est difficile de faire de l'humour. Même si ma blague n’était pas top et que je l’ai su très rapidement en rentrant à la maison."

Quelques minutes après sa sortie sur Canal+, le coach parisien a tenu à débuter sa conférence de presse en abordant cette polémique. "Avant de répondre à vos questions, bien évidemment que je vais vous parler de ma blague de mauvais goût", a-t-il lancé face aux journalistes.

"C'était une blague de mauvais goût sur un sujet très sensible, a répété le technicien. J'ai entendu beaucoup de choses depuis hier. Je n'ai pas à présenter d'excuses, c'était une blague de mauvais goût. Mais croyez-moi que, au club, nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat." Le message est passé.