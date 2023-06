Lens: le nouveau maillot présenté avec la complicité d’un supporter

Lens a présenté son nouveau maillot pour la saison 2023-2024 lors de laquelle le club retrouvera la Ligue des champions. Evidemment sang et or, il est démuni de rayures centrales.

Du sang et or bien sûr mais moins de rayures. Lens a dévoilé ce vendredi son nouveau maillot domicile pour la saison 2023-2024 avec des manches rouges et de fines lignes de la même couleur sur les côtés alors qu’ils apparaissaient au centre de la précédente tunique. Cela laisse une place plus éclatante au jaune que les hommes de Franck Haise étrenneront en Ligue des champions la saison prochaine après leur deuxième place décrochée à un point du PSG.

Un supporter portait le maillot lors du dernier match de la saison à Bollaert

Si le maillot est présenté officiellement ce vendredi, le club l’avait en fait déjà dévoilé lors du dernier match de la saison à domicile face à l’AC Ajaccio (3-0), le 27 mai. Un supporter s’est en effet baladé toute la journée dans les rues de la ville avec le maillot sur le dos, sans éveiller les soupçons. Il a ensuite pris place dans la tribune Marek pour assister à la rencontre, toujours vêtu de la nouvelle collection. Quelques heures plus tôt, il l’avait remise à Danso, comme l’illustre la vidéo de présentation.

Le club se réjouit de son coup de communication en s’inspirant d’une célèbre réplique du mythique film des Nuls, la Cité de la Peur. "Vous n’avez vraiment rien vu?, interroge le Racing sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tromper 37601 fois une personne mais on peut tromper une fois 37601 personnes. Un nouveau maillot domicile pour la saison 23/24 qui a déjà le parfum d’Europe."

Le club adresse une autre dédicace à son fidèle public en ajoutant l’inscription "pour l’amour du maillot", célèbre chant repris à Bollaert, sur le col. "Pour cette nouvelle saison qui s’annonce passionnante, cette tunique est une célébration des couleurs traditionnelles du club Sang & Or à travers son design à la fois innovant et intemporel, précise le club dans un communiqué. À dominante jaune, couleur traditionnelle du club, le maillot est paré de rayures rouges sur les flancs et de manches rouges qui apportent du relief. Plusieurs détails rendent le maillot marquant avec le col noir et les liserés noirs, sang & or sur les manches."

"Pour rendre hommage au public lensois qui a grandement participé à faire du RC Lens la meilleure équipe à domicile la saison dernière, une inscription ‘pour l’amour du maillot’ est visible dans le col du maillot, poursuit le communiqué. Elle fait référence à un célèbre chant des supporters qui met en perspective leur soutien indéfectible en toute circonstance." Le maillot sera mis en vente samedi.