Ligue 1: les affiches de la première journée sont connues

La Ligue 1 reprendra ses droits le week-end du 7 et 8 août pour la saison 2022-2023. Si le calendrier complet du championnat de France sera dévoilé vendredi, les affiches de la première journée ont été dévoilées par Le Parisien.

Les contours de la saison 2022-2023 se dessinent. Ils seront complètement dévoilés vendredi mais des fuites ont déjà eu lieu sur certaines dates importantes comme le premier Classique entre le PSG et l’OM. Ce jeudi, Le Parisien dévoile toutes les affiches de la première journée, qui aura lieu le week-end du 7 et 8 août. Avec peu de choc pour lancer le nouvel exercice. Champion de France en titre, le PSG se déplacera à Clermont pour lancer la défense de son titre, avec Kylian Mbappé en fer de lance. Et Zinédine Zidane sur le banc ?

Pas de choc entre Européens

Son dauphin, l’OM, recevra lui Reims au stade Vélodrome alors que l’OL lancera sa saison du rachat avec la réception de l’AC Ajaccio, de retour dans l’élite. Autres promus, Auxerre se déplacera à Lille et Toulouse accueillera Nice. Strasbourg-Monaco fait figure d’affiche intéressante pour cette ouverture de la saison alors que Rennes disputera d’entrée un derby breton avec la réception de Lorient.

La première journée de Ligue 1, saison 2022-2023 :

Clermont – PSG

Marseille - Reims

Lyon - Ajaccio

Strasbourg - Monaco

Rennes - Lorient

Toulouse - Nice

Lille - Auxerre

Angers - Nantes

Montpellier - Troyes

Lens - Brest