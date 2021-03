Ligue 1: les dates de la saison 2021-2022 sont connues

La LFP a dévoilé ce jeudi le calendrier général de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison 2021-2022. Pour l'élite, la première journée se jouera le week-end des 7 et 8 août.

Retour à un programme à peu près normal. Alors que la saison 2020-2021 avait débuté en France fin août en raison de la crise sanitaire, l'exercice 2021-2022 va renouer avec des dates assez traditionnelles.

Comme l'a indiqué la LFP ce jeudi, la saison de Ligue 1 débutera le week-end des 7 et 8 août, pour s'achever par un multiplex le samedi 21 mai 2022. Les barrages opposant le 18e de la saison de L1 au vainqueur des playoffs de L2 sont eux fixés les jeudi 26 mai (aller) et dimanche 29 mai 2022 (retour).

La L2 dès la fin juillet

La Ligue 2, justement, fera son grand retour le week-end du 24 juillet, et la saison "régulière" se terminera le samedi 14 mai 2022. Les playoffs auront ensuite lieu les mardi 17 mai et vendredi 20 mai 2022. Enfin, les barrages opposant le 18e de L2 au 3e de National 1, ont été fixés les mercredi 24 mai (aller) et dimanche 29 mai 2022 (retour).

Le Trophée des Champions se jouera lui le 1er août, pour la toute première fois en Israël, au Bloomfield Stadium de Tel Aviv.

Rappelons que le début d'été sera évidemment marqué par l'Euro, prévu du 11 juin au 11 juillet, mais aussi par les Jeux olympiques, dont le tournoi de foot doit se dérouler du 22 juillet au 7 août. Autant dire que les joueurs du championnat de France concernés par les JO ne seront pas disponibles pour la reprise des hostilités.