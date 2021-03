Le Trophée des Champions aura lieu le 1er août 2021 en Israël

La LFP a choisi Tel Aviv pour accueillir le prochain Trophée des Champions, qui opposera le champion de France de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France, le 1er août 2021.

Ce sera une grande première. Le prochain Trophée des Champions, qui opposera le champion de France de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France, se déroulera en Israël le dimanche 1er août 2021, au Bloomfield Stadium de Tel Aviv.

Dix victoires pour le PSG

"Le développement à l’international de la Ligue 1 Uber Eats reste l’une des priorités de la LFP. Notre objectif, c’est de toujours mieux exposer les clubs français à l’international, mieux faire connaître la Ligue 1 Uber Eats à l’étranger et notamment au Moyen-Orient", a annoncé dans un communiqué ce jeudi le directeur général adjoint de la Ligue, Mathieu Ficot.

Il est habituel que le Trophée des Champions se déroule à l’étranger. Ces dernières années, il a par exemple été organisé au Canada, en Tunisie, au Maroc, aux Etats-Unis, au Gabon, en Autriche et à plusieurs reprises en Chine. Mais en raison des restrictions sanitaires liées au coronavirus, le dernier Trophée des Champions avait dû être décalé et se tenir en France. Le 13 janvier, à Lens, le PSG avait dominé l'OM (2-1) et remporté son dixième Trophée des Champions grâce à des buts de Mauro Icardi et Neymar.

Réuni ce jeudi, le conseil d’administration de la LFP a par ailleurs décidé de décaler les multiplex des 37e et 38e journées de Ligue 1. Initialement prévus les samedi 15 et 22 mai à 21h, ils sont désormais programmés les dimanche 16 et 23 mai à 21h.