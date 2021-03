Ligue 1: les multiplex des deux dernières journées décalés au dimanche

Initialement programmés le samedi, les multiplex des deux dernières journées de Ligue 1 auront finalement lieu les dimanches 16 et 23 mai.

La Ligue professionnelle de football a annoncé jeudi dans un communiqué que les multiplex des 37e et 38 journées de Ligue 1, soit les deux dernières journées de championnat, seraient finalement programmées les dimanche 16 et 23 mai, à 21 heures. Les multiplex étaient initialement prévus les samedi 15 et 22 mai. Ces deux dernières journées pourraient être très animées si la course à tête continuait à être aussi serrée. Lille (62 points), le PSG (60) et Lyon (59) se tiennent actuellement en trois unités. Juste derrière, Monaco (55) pourrait également agiter la course au titre.

Par ailleurs, la LFP a également indiqué jeudi que le prochain Trophée des Champions aura lieu le 1er août, à Tel Aviv, en Israël. Pour rappel, ce match oppose le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. La Ligue explique que son objectif est le "développement à l’international de la Ligue 1" et de "mieux faire connaître" la L1 "à l’étranger et notamment au Moyen-Orient".