Ligue 1: les premières sanctions contre Angers et l’OM après les incidents à Raymond-Kopa

La commission de discipline de la LFP a dévoilé ses premières sanctions au lendemain des incidents entre supporters qui ont éclaté à la fin du match de la 7eme journée de Ligue 1 Angers-OM. En attendant d’éventuelles sanctions supplémentaires, la tribune du stade Raymond-Kopa sera fermée face au FC Metz. Le parcage visiteur de l’OM sera aussi à huis clos pour le déplacement à Lille.

Les premières sanctions sont tombées. Et Angers et l’OM sont en partie fixée sur leur sort au lendemain des violents affrontements entre supporters survenus à la fin du match de la 7eme journée de Ligue 1 entre le SCO et l’Olympique de Marseille (0-0). Réunie en urgence ce jeudi, la commission de discipline de la LFP a placé le dossier en instruction. Mais elle a déjà pris des mesures à titre conservatoire.

Les supporters de l'OM privés de déplacement jusqu'à nouvel ordre

Pour Angers, la tribune Coubertin du stade Raymond-Kopa sera fermée au moins pour la réception du FC Metz le 3 octobre. Pour l’OM, le parcage visiteurs est fermé pour les matchs à l’extérieur. Cela concerne au moins le déplacement à Lille le 3 octobre. "Les décisions seront rendues à l’issue de la séance du mercredi 6 octobre au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport", conclut la commission de discipline. Le SCO n'a, pour le moment, pas souhaité réagir.

Mercredi, après le match à Angers (0-0), plusieurs dizaines de supporters marseillais, sont sortis du parcage visiteurs pour se confronter aux ultras angevins dans la tribune voisine, sans qu'il y ait a priori de blessé à déplorer, avant que les stadiers ne rétablissent l'ordre.