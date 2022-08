Ligue 1: les records, dans le championnat et au PSG, qui pourraient tomber avec Mbappé

Face au LOSC ce dimanche, Kylian Mbappé a marqué le but le plus rapide dans l'histoire du championnat français, à égalité avec Michel Rio en 1992. Voici une liste non exhaustive de records qui pourraient tomber cette saison avec l'attaquant français, que ça soit en Ligue 1 mais aussi au PSG.

Les plus jeunes ne se souviennent sans doute pas de Michel Rio et de son but en 1992 avec Caen contre Cannes. Voilà près de 30 ans que l'ancien milieu de terrain détenait le record de la réalisation la plus rapide dans le championnat français. En marquant dès la huitième seconde de jeu ce dimanche face au LOSC (7-1), Kylian Mbappé a égalé la performance.

Bien sûr, le champion du monde 2018 aura encore l'occasion d'être plus rapide d'ici la fin de l'exercice en cours. Mais Kylian Mbappé pourrait également viser d'autres records, plus ou moins accessibles. Meilleur buteur de Ligue 1 lors des quatre dernières saisons, le joueur qui fêtera en décembre ses 24 ans a la possibilité de faire aussi bien que Jean-Pierre Papin, le seul à avoir été sacré cinq années de rang.

"JPP", qui a été le meilleur buteur sous le maillot de l'OM entre la saison 1987-1988 et 1991-1992, est l'un des trois seuls joueurs, avec les Argentins Carlos Bianchi et Delio Onnis, à compter autant de fois cette récompense individuelle. Avec un contrat qui a été récemment prolongé jusqu'en 2025, Mbappé aura même potentiellement l'occasion à l'avenir, si tout se passe bien, d'être le premier joueur à six trophées de meilleur buteur dans le championnat français.

36 buts en une saison: le record pour un Français tient toujours

Avec 28 buts marqués l'an passé face aux gardiens de Ligue 1, Kylian Mbappé n'a pas réussi à réaliser son meilleur score en l'espace d'une saison. C'est lors de l'exercice 2018-2019 que l'attaquant du PSG était parvenu à inscrire 33 pions. Soit à trois unités du meilleur buteur français en une saison, record toujours détenu par Philippe Gondet en 1965-1966 avec Nantes, pour 36 buts. La marque mythique de Josip Skoblar, 44 buts en 1970-1971 avec l'OM, tient toujours aussi. Sur la route de Skoblar, se trouve également Zlatan Ibrahimovic, qui détient le record du nombre de buts sur une saison au PSG, avec 38 réalisations en 2015-2016.

D'autres records plus ou moins improbables sont aussi à portée de tir. Auteur d'un triplé face au LOSC, Kylian Mbappé a mis 87 minutes, soit 82 de plus que Matt Moussilou en 2005 avec le LOSC face à Istres, recordman du coup du chapeau le plus rapide en 5 minutes. Sans doute plus abordable, à condition d'être régulier: l'exploit de Serge Masnaghetti qui a marqué lors de 13 journées de suite avec Valenciennes en 1962-1963.

Meilleur buteur de l'histoire du PSG cette saison?

Avec quatre buts en l'espace de deux matchs, Kylian Mbappé a bien commencé sa saison. Il ne compte néanmoins aucune passe décisive, lui qui en avait délivré 17 l'an passé, à une unité du record en une saison détenu par Jérôme Rothen et Angel Di Maria.

Enfin, actuellement 25e au classement historique des meilleurs buteurs du championnat français, Kylian Mbappé devrait rapidement intégrer le top 20, fixé à 149 buts. La star du PSG compte 139 buts. Sur sa route, il croisera des anciens joueurs parisiens, à savoir Dominique Rocheteau (145 buts) ou Pauleta (141 buts). Dans la même idée, Edinson Cavani, qui est l'homme avec le plus de buts dans l'histoire du PSG (200), voit sa marge se réduire peu à peu face à un homme qui a déjà trouvé le chemin des filets à 175 reprises avec le club parisien. Ce dimanche, Mbappé a déjà dépassé le "Matador" en devenant le joueur le plus décisif devant les cages au 21e siècle.