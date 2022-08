Lille-PSG: Galtier livre le secret du but de Mbappé inscrit en huit secondes

Au micro de Prime Video à l'issue d'une nouvelle démonstration de son équipe à Lille (7-1), l'entraîneur du PSG Christophe Galtier a rendu hommage à son staff technique pour le premier but de Mbappé, inscrit après seulement huit secondes de jeu.

Cette fois-ci, en dépit d’un but encaissé au grand désarroi de Gianluigi Donnarumma, l’entraîneur Christophe Galtier n’avait pas le cœur à faire la fine bouche. Son équipe a livré une grande prestation à Lille (7-1), dans la lignée de ses standards de la saison: sept buts marqués, un récital collectif, et un trio offensif qui s’est montré sous son meilleur joueur. Le coach du PSG a pris du plaisir depuis son banc de touche, se délectant de ce que ses joueurs proposaient, et dans ce qu’ils ont "voulu renvoyer comme image de l’équipe".

Le petit clin d'oeil aux U19 du PSG

Au-delà des efforts consentis par ses joueurs pour assurer l’équilibre de l’équipe, de cette volonté de prendre du plaisir ensemble, des sourires retrouvés après les grimaces de Kylian Mbappé la semaine passée, Christophe Galtier a beaucoup apprécié le premier but de l’international français.

"Je vais faire une dédicace à mon staff technique, c’est un but qu’on ne reverra pas. Allez voir les championnats espagnol et allemand, il y a des équipes qui ont marqué comme ça." Moins de huit secondes après le coup d’envoi, sur une combinaison rapide travaillée la semaine à l’entraînement, Mbappé a été lancé à la limite du hors-jeu avant d’ajuster Léo Jardim d’un subtil lob.

"C’est un petit clin d'œil à nos U19 en Youth League qui avaient fait ça contre Salzbourg”, a souri Galtier, désireux d’associer tout le monde à cette incroyable ouverture du score. “Le montrer, c’est une chose. Le faire à l’entraînement, à vide, c’en est une autre, mais le réaliser dans ce contexte, bravo", a-t-il conclu.