Ligue 1: les scénarios qui acteraient officiellement la relégation de Troyes et Ajaccio dimanche

Après Angers le week-end dernier, Ajaccio et Troyes pourraient être relégués dès dimanche en cas de contre-performance et de résultats positifs de leurs concurrents.

Deux nouvelles équipes de Ligue 1 pourraient être officiellement reléguées en Ligue 2 dès dimanche. Après Angers, défait à Rennes le week-end dernier (2-4), Troyes et l'AC Ajaccio, respectivement 18e et 19e avec 22 points chacun après 33 journées, pourraient être évincés de l'élite et redescendre à l'échelon inférieur.

Un tel scénario est envisageable en cas de défaite des deux relégables, conjugée à des résultats positifs de leurs concurrents, 10 unités au-dessus pour les moins bien classés d'entre eux. En effet, premier relégable, Nantes a accumulé 32 points, autant que Strasbourg, 16e, et un de moins qu'Auxerre, 15e.

Les scénarios qui enverraient Troyes et/ou Ajaccio en Ligue 2

Troyes relégué en Ligue 2 dimanche si...

Auxerre bat Clermont (15h), Nantes et Strasbourg ne font pas match nul (15h), et l'ESTAC perd contre le PSG (20h45).

Ajaccio relégué en Ligue 2 dimanche si...

Auxerre bat Clermont (15h), Nantes et Strasbourg ne font pas match nul (15h), et l'ACA perd contre Toulouse (15h).