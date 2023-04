Ligue 1: la saison en enfer d'Angers, officiellement relégué en Ligue 2 après sa 25e défaite

Battu à Rennes ce dimanche (2-4), Angers est officiellement relégué en Ligue 2 après seulement 33 journées. Le SCO vient de subir sa 25e défaite en Ligue 1 cette saison et va désormais tenter de ne pas battre plusieurs tristes records.

Le suspense était clos depuis plusieurs semaines. C’est désormais officiel, Angers évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, et ce pour la première fois depuis 2015. Le SCO a subi ce dimanche sur la pelouse de Rennes (2-4) sa 25e défaite de la saison en Ligue 1, après 33 matchs. Avec seulement 14 points et trois victoires, le club ne peut mathématiquement plus finir au-dessus de la 18e place, alors que les quatre derniers seront relégués cette saison.

Avec une descente officialisée à cinq rencontres du terme de la saison, Angers est le relégué le plus précoce depuis Troyes en 2015-2016. Les hommes de Dujeux doivent encore affronter Monaco, Marseille, Reims, Troyes et Nantes avant de tirer un trait sur cette saison chaotique. Des rencontres qui serviront avant tout d'éviter de battre de tristes records, comme le plus grand nombre de défaites (28 pour Troyes en 1960-1961) ou le plus petit nombre de points (17 points pour Lens en 1988-1989) marqués sur une saison.

Une saison désastreuse également hors des terrains

"Ce n’est pas une surprise, réagit le coach angevin en conférence de presse. Malgré tout, on s’y attendait. Nous n’avons pas réussi à le faire. Je suis déçu. Ce soir, je suis déçu aussi." Le SCO n’a pas seulement vécu un exercice catastrophique sur la pelouse, avec trois coachs qui se sont succédés sur le banc (Gérald Baticle, Abdel Bouhazama, Alexandre Dujeux).

En coulisses, le club a aussi déraillé, avec dernièrement une interdiction de recrutement adressée par la FIFA pour les deux prochains mercatos en raison d’un litige autour du transfert d’Ilyes Chetti en provenance de l’Espérance de Tunis. Un joueur mis à pied début avril après avoir été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour des faits d'agression sexuelle datant de décembre 2022. Quand rien ne va…

Une troisième descente pour Bernardoni

Bouhazama avait de son côté été licencié après des propos choquants tandis que le président Saïd Chabane, convoqué devant le tribunal le 7 juin pour blanchiment en bande organisée, avait été contraint de présenter sa démission fin mars. C’est donc une saison galère qui prendra fin dans un mois, particulièrement pour son gardien Paul Bernardoni, qui va entrer dans le club fermé des joueurs ayant connu trois relégations en Ligue 2.