Ligue 1: les supporters lensois interdits de stade pour le derby face à Lille

Un arrêté préfectoral de circulation a été pris avant la tenue du derby Lille-Lens, prévu le 16 avril (21 heures). Celui-ci vise à éloigner du stade Pierre-Mauroy et de ses alentours "toute personne se prévalant de la qualité de supporter du RC Lens ou se comportant comme tel".

La billetterie grand public pour le derby du nord entre Lille et Lens, ouverte ce lundi à midi, a rapidement été prise d’assaut par les supporters des Dogues. Mais ceux se prévalant fan du club lensois n’auront pas le droit de venir supporter leur équipe pour ce choc de la 32e journée de Ligue 1, programmé le 16 avril à 21 heures.

Un arrêté préfectoral de circulation a en effet été pris par la Préfecture de police et le préfet de Région Georges-François Leclerc. Cet arrêté vise à éloigner du stade Pierre-Mauroy et de ses alentours "toute personne se prévalant de la qualité de supporter du RC Lens ou se comportant comme tel", a relayé le LOSC dans un communiqué publié dans la soirée.

Les engins pyrotechniques également prohibés

Le derby local entre les actuels 7e et 10e du Championnat est perçu par la préfecture comme "à risques en raison de l’antagonisme existant entre supporters ultras des deux équipes et le risque de provocation par ceux-ci", stipule le communiqué, qui indique que les fans lensois auront interdiction "de pénétrer, de stationner et de circuler (…) dans l’enceinte du stade, son parvis ainsi que les boulevards Van Gogh, Valmy, du Breucq, rue de la Volonté, rue Verte, avenue de l’Avenir et route métropolitaine M146", de midi à minuit ce jour-là.

Seront également prohibés, "sur les mêmes zones et aux mêmes horaires, le transport et l’usage d’engins pyrotechniques, de pétards et de tout objet pouvant être utilisé comme projectile".