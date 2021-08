Lille: Létang confirme avoir été approché pour Botman et Zeki Celik

Alors qu’il se termine dans trois jours, Olivier Létang, président du LOSC, a indiqué "rester en éveil" jusqu’à la fin du mercato. Sollicité pour Sven Botman et Zeki Celik, il n’a pas donné suite. Pour le moment.

Le champion de France s’est jusqu'à présent plutôt fait discret sur le marché des transferts et si l’on en croit son président, cela ne devrait pas changer d’ici la fin du mercato, dans trois jours. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, avant le match du LOSC face à Montpellier dimanche, Olivier Létang a confirmé qu’il ne voyait pas beaucoup de mouvements avoir lieu dans les prochains jours, même s’il "reste en éveil" pour améliorer son effectif. Deux cadres, Sven Botman et Zeki Celik, ont été approchés par des clubs étrangers, mais les Nordistes n’ont pas donné suite pour le moment.

"Dans un mercato, ce qui est important aussi, c’est de garder ses joueurs, a expliqué Létang. On a eu des sollicitations pour Sven Botman, mais notre position ne change pas, nous souhaitons le garder. Nous avons aussi eu une sollicitation de la Fiorentina pour Zeki Celik, à laquelle nous n’avons pas répondu par la positive." Ces temps-ci, le latéral droit turc était l’objet de convoitises de la part de grosses écuries européennes, dont l’Atlético Madrid, même si les Colchoneros n’auraient pas encore émis de sollicitations à ce jour. "Oui, je pense", a d’ailleurs répondu le dirigeant lorsqu’on lui a demandé si le Turc allait rester au club.

Des départs compensés numériquement

"Le groupe est quasi le même (par rapport à l'an passé), a détaillé Létang, interrogé au sujet des transferts. On a trois joueurs partis à date: Mike Maignan (à l’AC Milan), Boubakary Soumaré (à Leicester) et Luiz Araujo (à Atlanta) et ils ont été remplacés numériquement." Le club a en effet enregistré des arrivées pour compenser ces départs, dont celles d’Ivo Grbic en prêt au poste de gardien et le transfert du milieu Amadou Onana.

Pour autant, il ne ferme pas complètement la porte à des arrivées d’ici le 31 août, expliquant qu’il "reste en éveil" pour "voir si et comment on a la possibilité d’améliorer notre effectif". Le président a toutefois tenu à rappeler qu’il n’était pas "un partisan des achats paniques". Les feuilletons du marché des transferts ne devraient donc pas perturber les prochains matchs du LOSC, qui cherchera à regagner en confiance face à Montpellier après un début de Ligue 1 compliqué.