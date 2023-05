OM: quand le maire de Marseille Benoît Payan fait le capo au Vélodrome

Dans un week-end marqué par les festivités autour des 30 ans de la victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions, le maire de la ville, Benoît Payan, s'est retrouvé à faire le capo dans les tribunes du Vélodrome.

En jean et baskets, une écharpe accrochée au bras gauche et le micro dans la main droite, Benoît Payan, le maire de Marseille, s'est illustré samedi soir en tant que capo dans les tribunes du Vélodrome, lors de Marseille-Brest.

L'élu de gauche, ancien membre du Parti socialiste, a été très présent depuis hier autour des festivités célébrant les 30 ans de la victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions, le 26 mai 1993.

Très présent lors des festivités pour l'anniversaire de la C1

"On se rappelle tous d'où on était le 26 mai 1993, a-t-il expliqué vendredi devant la presse. C'était un moment fou et incroyable. J'étais au lycée et toute la semaine, on se disait il faut la gagner, on se rappelait des larmes de Bari, de ce moment où on avait été tétanisés par la défaite."

Vendredi soir, Benoît Payan avait aussi pris la parole pour rendre hommage à l'OM à l'Hôtel de ville, entouré d'anciens joueurs marseillais sacrés en 1993, avant de saluer ce samedi la fête de la nuit dernière où les supporters phocéens ont allumé de nombreux fumigènes.