Ligue 1: Mbappé à la bataille avec Payet, Ben Yedder, Terrier et Paqueta pour le trophée UNFP de meilleur joueur

Les cinq finalistes pour le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison 2021-2022 de Ligue 1 ont été dévoilés ce mardi. Le titre honorifique, attribué par les autres joueurs du championnat, va se jouer entre Kylian Mbappé (PSG), grand favori, Wissam Ben Yedder (Monaco), Lucas Paqueta (OL), Martin Terrier (Rennes) et Dimitri Payet (OM).

Kylian Mbappé va-t-il être détrôné ? Ce mardi, les nommés pour le trophée UNFP de meilleur joueur de la saison 21-22 de Ligue 1 ont été dévoilés sur la Chaîne L’Equipe. L'attaquant du PSG, sacré lors des deux dernières éditions, en 2021 et 2019 (la cérémonie n’a pas eu lieu en 2020), fait partie de la liste des prétendants à sa succession.

Ben Yedder, Paqueta, Terrier et Payet font également partie des cinq finalistes et tenteront de priver la star parisienne d’un troisième titre le dimanche 15 mai prochain, au Pavillon Gabriel, dans le 8e arrondissement de Paris. Pour rappel, ce sont les joueurs de Ligue 1 qui votent pour ce trophée de meilleur joueur, mis en place en 1994.

Un titre confisqué par les Parisiens depuis 2016

Cette saison, Mbappé a encore franchi un nouveau palier en devenant le patron incontestable du PSG. Meilleur buteur du championnat avec 24 buts en 32 rencontres, il a également distribué 16 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1.

Au classement des buteurs, Mbappé est suivi de près par deux autres attaquants français auteurs d'une saison excellente: Ben Yedder et Terrier, 21 buts chacun sur l'exercice et donc candidats à ce titre honorifique. Dans le sillage des deux hommes, Monaco et Rennes se livrent d'ailleurs une lutte acharnée pour le podium.

Patron de l'OM, aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire, Payet se voit quant à lui récompenser des très bons résultats de Marseille, actuel dauphin du PSG et dans la meilleure des positions pour accrocher une qualification directe en Ligue des champions. La présence de Paqueta dans cette liste est un peu plus surprenante au regard de la saison collective des Lyonnais, 7es de Ligue 1 à trois journées de la fin. Mais, d'un point de vue individuel, le meneur de jeu brésilien a presque toujours répondu présent.

Depuis 2016, ce trophée de meilleur joueur de Ligue 1 est confisqué par les Parisiens. Avant Mbappé, Neymar (2018), Cavani (2017) et Ibrahimovic (2016) ont reçu cet honneur. Dernier joueur hors PSG à avoir remporté ce titre: Lacazette, en 2015 avec l’OL.