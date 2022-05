Real Madrid: la petite phrase de Florentino Pérez sur Mbappé

Interrogé sur le dossier Kylian Mbappé lors des festivités du Real Madrid, sacré champion d'Espagne pour la 35e fois de son histoire samedi, Florentino Pérez a tout fait pour éviter le sujet. Le président du club merengue a simplement lâché une petite phrase.

La partie de poker menteur dure depuis de longs mois. Et il est toujours impossible de savoir où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine. Toutes les options sont possibles : rester au PSG où il vient de décrocher un nouveau titre de champion de France en continuant d’affoler les compteurs ou poursuivre sa carrière à l’étranger en disant oui au Real Madrid qui rêve de l’associer à Karim Benzema. Il avait failli rejoindre l’ogre merengue lors de l’été 2017, mais avait finalement préféré le projet parisien.

>> Les infos mercato en direct

"On verra pour l'avenir"

Le Real était revenu à la charge l’an dernier. Et le champion du monde avait cette fois demandé au PSG de le laisser partir. Finalement resté dans la capitale malgré ses envies d’ailleurs, il a regagné le cœur des supporters en passant dans une autre dimension, au point de renverser l’opinion et d’être considéré par certains comme le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. Tout le monde attend maintenant de connaître sa décision. Alors que son contrat prendra fin le 30 juin prochain, il a répété ces dernières semaines ne pas encore avoir tranché. Le Real compte bien le récupérer libre, même si Florentino Pérez se montre plutôt discret sur le sujet.

Ce samedi, en marge des festivités organisées à Madrid pour célébrer le 35e titre de champion d’Espagne décroché par son club, grâce à sa victoire contre l’Espanyol (4-0), le président madrilène a cherché à éviter le sujet. "Les supporters adorent Mbappé ? Je n'y avais pas pensé, c'est peut-être vrai... Mais aujourd'hui on va parler de la Liga et on verra pour l'avenir. (...) Quand nous planifierons l'équipe de la saison prochaine, nous verrons", a-t-il dit dans des propos rapportés par le journal Marca et la radio Cope.