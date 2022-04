PSG: finir meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1, "un objectif" pour Mbappé

Triplement décisif vendredi lors du nul concédé par le PSG à Strasbourg (3-3), Kylian Mbappé a encore faim en cette fin de saison. L'attaquant français compte bien devenir le premier joueur de Ligue 1 à terminer à la fois meilleur buteur et meilleur passeur.

Il en veut toujours plus. Si le PSG est officiellement champion de France depuis une semaine, Kylian Mbappé ne compte pas pour autant finir la saison en roue libre. Ça ne lui ressemblerait pas vraiment. Ambitieux, l’attaquant français de 23 ans vise désormais deux distinctions individuelles : le titre de meilleur buteur et celui de meilleur passeur. Déjà sacré meilleur buteur de Ligue 1 en 2019, 2020 et 2021, il occupe actuellement la tête de ce classement avec 24 réalisations.

En signant un doublé vendredi contre Strasbourg (3-3) en ouverture de la 35e journée, il a repris un peu d’avance sur le Rennais Martin Terrier (21 buts) et le Monégasque Wissam Ben Yedder (20 buts), ses deux principaux concurrents, qui affronteront respectivement Saint-Etienne et Angers ce week-end. En plus de faire trembler les filets de la Meinau, Mbappé s’est mué en passeur décisif pour Achraf Hakimi sur le deuxième but parisien. Sa 15e offrande de la saison.

"Il ne faut pas se priver"

C’est plus que son coéquipier Lionel Messi (13 passes décisives). C'est aussi plus que le Rennais Benjamin Bourigeaud (12) ou le Lensois Jonathan Clauss (10). A ce rythme, le numéro 7 parisien est bien parti pour devenir le premier joueur à cumuler les titres de meilleur buteur et meilleur passeur sur une même saison de Ligue 1. "Quand je disais qu’on continue à jouer, je m’incluais dedans. Bien sûr que c’est un objectif. J’ai toujours dit que si on pouvait faire les deux il ne fallait pas se priver. Maintenant, il reste trois matchs et je vais continuer à essayer d’aider mon équipe à gagner à chaque fois", a-t-il confié après sa grosse performance réussie à Strasbourg.

Devenu un passeur hors pair en plus d'être un buteur incroyablement efficace, Mbappé restera comme le principal artisan du dixième titre de champion décroché par Paris, le huitième de l'ère QSI. Et ses trois prochains adversaires (Troyes, Montpellier et Metz) sont prévenus : il a encore faim.