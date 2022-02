Ligue 1: Thomas Meunier se paie le PSG "bling-bling" et sa mentalité

Passé au PSG durant quatre ans, Thomas Meunier est heureux dans sa nouvelle vie au Borussia Dortmund. Dans une interview avec l’Equipe, le latéral droit n’a pas manqué de critiquer son ancien club et de souligner le côté "bling-bling" des Parisiens.

Thomas Meunier n’a pas sa langue dans sa poche, un fait dont les supporters du PSG se souviennent aisément. Parti en 2020 au Borussia Dortmund après une aventure de quatre ans au club de la capitale, le latéral droit n’a rien perdu de son franc-parler. Avec les présences de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, les Parisiens font parler d’eux dans le monde entier et sont vus par beaucoup comme étant parmi les favoris pour gagner la Ligue des champions. Un côté "star" que Meunier n’a pas manqué de relever lors d’une interview avec l’Equipe: "Paris c’est bling-bling, depuis sa création d’ailleurs, et il faut que ça le reste. Ça doit faire rêver plus qu’autre chose."

Tout en ne manquant pas de faire l'éloge de son club qui, à ses yeux, est beaucoup plus structuré que le leader de la Ligue 1: "Dortmund ça correspond à ce dont j'avais besoin. Un club super professionnel, top 10 européen, qui se bagarre pour la Bundesliga (...) La mentalité est top aussi, on est très loin du bling-bling. Quand tu fais un pas de travers, on te rappelle que tu es dans une ville ouvrière."

"Un peu de calme et de plénitude pourrait aider"

Afin de préciser sa pensée, le Belge a pris l’exemple de la série sur Neymar, sortie sur Netflix il y a quelques jours. L’occasion pour les fans de foot de voir la relation particulière entre le Brésilien et le club français depuis son arrivée en 2017, y compris les velléités de départ du joueur ou ses blessures: "Je suis en train de regarder le documentaire sur Neymar. Et c’est juste tout ça: Neymar c’est Paris, Paris c’est Neymar. Ça résume tout ce qui se passe au PSG, avec les stars, toutes les influences, l’entourage des joueurs, la direction, les supporters."

Si le défenseur est conscient que cet aspect fait partie de l’ADN du club, le joueur de 30 ans est certain que son ancienne formation gagnerait à être plus discrète: "Il se passe toujours quelque chose et ça dessert parfois le club parce que je pense qu’un peu de calme et de plénitude pourrait franchement aider (…) S’il y a une discipline généralisée, le groupe sportif pourra être plus serein et ça se répercutera sur tout le reste."