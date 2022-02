PSG: "On sera prêts", Pochettino se montre confiant à dix jours du Real

Satisfait du calendrier moins exigeant que l'an passé, Mauricio Pochettino a assuré, samedi en conférence de presse, que l'effectif du PSG serait "prêt" pour faire face au Real Madrid le 15 février en Ligue des champions.

Le choc approche. Après Lille dimanche (20h45) pour refermer la 23e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n'aura plus que le match du 11 février contre le Stade Rennais avant le huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid (le 15 février sur RMC Sport 1). Mauricio Pochettino, qui s'est exprimé samedi en conférence de presse, assure que son équipe sera physiquement au rendez-vous contre les Espagnols.

>> Revivez la conférence de presse de Pochettino avant Lille-PSG

"Nous avons pu travailler, contrairement à d'autres années", a d'abord déclaré l'entraîneur argentin, qui, au même stade de la saison, avait dû disputer dix matchs en l'espace de cinq semaines avant de se rendre à Barcelone pour la Ligue des champions.

"On essaie d'être le plus efficace possible, pour que l'équipe soit en pleine capacité sur l'aspect physique notamment. On est contents. On sera prêts. Tout le monde attend ce match contre le Real Madrid. Je n'ai aucun doute qu'on sera dans les meilleures conditions", a également dit Pochettino, qui souhaite une victoire contre le Losc afin d'avoir de "bonnes sensations".

Semaine "décisive" à venir pour Neymar

Le coach parisien a par ailleurs fait un point sur la forme physique de Neymar, absent face à Lille mais qui pourrait être opérationnel face à Rennes: "L'évolution [de sa convalescence] est positive. Nous sommes contents. La semaine prochaine sera décisive pour son rétablissement, pour voir quel est le pourcentage sur la possibilité qu'il soit de retour avec l'équipe". L'état de santé de Sergio Ramos, qui devrait être forfait contre son ancien club, a aussi été évoqué. Avec une réponse similaire: "Il faut voir l'évolution de son problème. On saura la semaine prochaine, s'il peut être disponible ou pas".