Meunier exhorte la Belgique à s’inspirer de "l’arrogance française"

Dans un entretien à la RTBF, l’arrière droit de la Belgique Thomas Meunier reconnait que l’équipe de France était supérieure lors de la demi-finale de la Ligue des nations. Et il explique cette supériorité par le mental des joueurs de Didier Deschamps.

Cette fois, il n’est plus question de "seum". Bien que la Belgique caracole en tête du classement Fifa, les Diables Rouges ont essuyé, à nouveau, un revers face à l’équipe de France, le 7 octobre en demi-finale de la Ligue des nations. A l’Allianz Stadium de Turin, les Bleus, pourtant menés 2-0 par la Belgique, finissaient par renverser les Diables Rouges 3-2 en demi-finale de la Ligue des nations. Blessé au genou, Thomas Meunier n’avait pas pu se mesurer face aux Tricolores. Quatre mois plus tard, il reconnait néanmoins que les joueurs de Didier Deschamps étaient plus costauds :

"Je pense que la France était supérieure pendant la plupart du match, a confirmé l’arrière droit du Borussia Dortmund jeudi à la RTBF. On a eu deux ou trois occasions, on a mis deux buts magnifiques. Puis, ce qui nous fait défaut c’est cette prestance, cette arrogance et ce charisme qui fait que l’adversaire doit continuer à nous craindre et ne pas se dire : 'maintenant on peut reprendre le dessus'. Normalement, quand c’est 0-2, une équipe du niveau de la Belgique, tu ne laisses pas une fenêtre de tir à une équipe comme la France. Et c’est ce qu’on a fait. Je n’étais pas sur place non plus. Mais ce que je peux dire c’est ce que j’ai analysé à la télévision. Je ne sais pas quels étaient les points tactiques, ni les paroles du coach et du groupe à la mi-temps."

"On a tendance parfois à se sous-estimer"

Pour l’ancien défenseur du PSG, les Diables Rouges doivent s’inspirer de l’état d’esprit des champions du monde.

"En Belgique, quand on regarde l’équipe de France, on parle souvent de l’arrogance française. Mais je pense que c’est un élément qui doit être important. Je ne vois pas ça comme de l’arrogance, mais plus comme de la confiance. Certes, un poil exagéré mais c’est aussi ce qui leur permet de se dire : 'c’est qui ces mecs-là premiers mondiaux, rien à faire on va quand même se les faire'. C’est un peu ça l’insouciance française, additionnée à leur confiance en soi, parce que ce sont des joueurs qui "prestent" dans des clubs qui sont les meilleurs clubs au monde. Parfois, on doit être aussi un peu plus comme ça. Pas irrespectueux, mais un peu plus arrogants, un peu plus fous. Je crois que ça nous ferait du bien de ne pas toujours être trop lissés, trop léchés. On a tendance parfois à se sous-estimer je trouve", estime Thomas Meunier.