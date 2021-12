Ligue 1: Monaco et Troyes à la relance, Bordeaux n‘en finit plus de s’enfoncer

Monaco a renoué mercredi avec le succès en Ligue 1 en s'imposant à Angers (3-1), alors que Bordeaux a sombré à Strasbourg (5-2), après les premiers matches riches en buts (18) de la 16e journée.

Monaco se rassure enfin

Et si l’AS Monaco tenait son match référence cette saison, elle qui cherchait la bonne carburation ? Cette victoire à Angers (3-1), avec la manière, et une véritable maîtrise tactique, pourrait permettre aux hommes de Niko Kovac d’enclencher enfin une dynamique positive après trois nuls d’affilée en Ligue 1. Pour ce match, le coach de Monaco a décidé de faire confiance à Myron Boadu, joker de luxe de Wissam Ben Yedder, poussé sur le banc.

Bien lui en a pris, puisque c’est l’attaquant néerlandais qui a été le premier à trouver la faille, sur une superbe déviation de Kevin Volland (25e). Une inspiration géniale que Boadu n’a pas gâché pour inscrire son premier en Ligue 1 avec Monaco. Sofiane Diop (45e) et surtout Axel Disasi (73e), en fin de match, ont protégé leur équipe d’un retour du SCO, dominateur dans le premier quart d’heure de la seconde période, et qui avait réduit la marque, sur un CSC de Nübel.

C’est un nouveau coup d’arrêt pour Angers, qui restait sur trois matches sans défaite dont une victoire contre Lorient (1-0) lors de leur dernière réception. Gérald Baticle, l'entraîneur, éprouve toujours autant de difficultés à retrouver l’élan du début de saison, avec seulement deux victoires sur les douze derniers matches.

Troyes enfonce Lorient

L’affiche n’était pas des plus clinquantes entre les deux plus mauvaises attaques du championnat, mais l’une et l’autre, Troyes comme Lorient, avaient tout intérêt à se réveiller en bas de classement. Troyes, restée muette lors des trois derniers matches pour autant de défaites, a pris le meilleur départ, dans le sillage de son couteau suisse Renaud Ripart (7e), l’ancien nîmois mettant fin à la disette de son équipe, et à sa propre mauvaise série, alors qu’il n’avait toujours pas marqué sous ses nouvelles couleurs.

Gêné par le pressing haut et efficace des Troyens, Lorient n’a pas proposé grand-chose au stade de l’Aube, subissant énormément, à l’image du second but marqué par Kouamé (34e). Sur un nouveau contre Troyen, Kouamé a profité des espaces laissés par une défense sur le reculoir pour tenter sa chance aux abords des 16,50m, bénéficiant de l’aide du poteau pour précipiter les Merlus vers une cinquième défaite consécutive (0-2).

Brest inarrêtable

On n’arrête plus Brest. Le Stade Brestois a aligné un cinquième succès consécutif en Ligue 1, contre Saint-Etienne (1-0), ce qui ne lui était jamais arrivé dans l’histoire du championnat. Loin d’être euphoriques en première période, les Bretons ont tardé à incorporer les bons ingrédients pour décanter une situation bien mal engagée face à des Stéphanois légèrement dominés, et privés de trois joueurs suspendus, dont leur gardien Etienne Green.

Faivre, sur penalty, a inscrit le seul but de la partie, récompensant une équipe plus entreprenante. Mais l'ASSE a réagi, et n'a pas été vernie, touchant par deux fois les montants du gardien adverse sur une seule et même action. Trois minutes plus tard, Romain Del Castillo a manqué le cadre dans les 5,50m, seul face au but. L'ASSE reste lanterne rouge.

Bordeaux, la chute sans fin

Pour Bordeaux, la chute est vertigineuse. Trois jours après un revers fâcheux à domicile face à Brest, les Girondins n’ont pas su relever la tête à la Meinau, s’inclinant (5-2) pour la troisième fois lors des cinq derniers matches. Hwang, pour son grand retour en tant que titulaire, avait pourtant montré la voie aux siens avec une belle tête décroisée (7e), dos au jeu, sur la première accélération bordelaise, qui pouvait laisser augurer d’une bien meilleure soirée pour les hommes de Petkovic. Julien Stéphan se méfiait d’ailleurs énormément d’une équipe qu’il voyait bien se déplacer le couteau entre les dents, en prévision de ce match.

Mais le Racing n’a pas été habité très longtemps par le doute, et Thomasson a rendu la pareille à Hwang en marquant lui aussi de la tête son cinquième but de la saison (22e), sans opposition. Les Strasbourgeois n’ont pas tardé à appuyer franchement sur l’accélérateur en passant par le côté droit, profitant des largesses défensives bordelaises. Strasbourg a confirmé sa domination en prenant l’avantage sur un penalty de Gameiro (43e), avant d’enfoncer le clou grâce à l’inévitable Ajorque (45e+1, 64e). Dimitri Liénard avait donné encore plus d’ampleur à la démonstration au retour des vestiaires (49e). Alberth Elis a lui permis aux Girondins d'adoucir, un tout petit peu, la note (57e).

Savanier fait chavirer Montpellier

Téji Savanier n’a pas manqué son retour dans le groupe de Montpellier, à l’occasion d’un déplacement très important à Metz. La formation héraultaise restait sur deux défaites consécutives, face à Rennes et Lyon, et a profité du retour de son milieu de terrain, dépositaire du jeu montpelliérain pour l’emporter assez nettement (3-1) et mettre fin à une spirale négative. Savanier a débloqué la situation d’un superbe coup-franc très excentré et lointain, sur lequel il est parvenu à tromper Oukidja, piégé par la trajectoire plongeante du ballon.

Metz n’a pas démérité se procurant plusieurs situations dangereuses, mais la réussite était montpelliéraine. Mavididi et Wahi ont marqué chacun leur tour, avant la pause pour le premier, et juste après le coup d’envoi de la seconde période, à deux moments clés. Fêté comme une victoire par le public de Saint-Symphorien, le but de Nicolas De Préville n’a pas relancé les Messins, coincés dans la zone rouge. Pour Montpellier, en revanche, c’est un succès qui donne de l’air, même si Strasbourg, Monaco et Brest l’ont tous emporté dans la soirée.