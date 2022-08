Ligue 1: Monaco se paie Strasbourg avec un brin de chance et fait le plein de confiance avant Eindhoven

A l’issue d’un match très spectaculaire entre deux candidats à l’Europe, l’AS Monaco s’est imposée sur la pelouse de Strasbourg (2-1), samedi à la Meinau pour la 1ere journée de Ligue 1. De bon augure avant le 3eme tour préliminaire retour contre le PSV Eindhoven mercredi soir.

Les belles promesses de l'AS Monaco. Le club de la Principauté a lancé idéalement son championnat en allant s’imposer à Strasbourg (2-1) samedi pour le compte de la 1ere journée de Ligue 1. Très séduisante dans le jeu, l’équipe de Philippe Clement restait sur un nul frustrant face au PSV Eindhoven (1-1) au 3eme tour préliminaire aller de Ligue des champions.

Plus en jambes et surtout plus dangereux que les Strasbourgeois, les Monégasques ont cette fois fait la différence grâce à une volée exceptionnelle de Krépin Diatta (43e) et un but de Sofiane Diop (53e) contre une tête d’Habib Diallo (65e). De quoi aborder avec le plein de confiance le match retour contre Eindhoven aux Pays-Bas mercredi soir. Côté strasbourgeois, le coup est dur à encaisser. Les Alsaciens qui ont eu des situations très chaudes en fin de rencontre (et un but annulé par le VAR) auront un périlleux déplacement à Nice dans une semaine.

Le chef d'oeuvre de Krepin Diatta

Pour ce premier déplacement en championnnat, Philippe Clement avait procédé à six changements dans son onze de départ par rapport à l’équipe qui a affronté le PSV. Des modifications qui ne perturbent pas une formation monégasque très joueuse. Comme les joueurs de Julien Stéphan sont aussi mordants, le tout donne une première période alerte, conclue par le chef d’œuvre de Krepin Diatta.

A la réception d’un centre de Diop prolongé de la tête par Disasi, l’attaquant sénégalais (23 ans), positionnée à l’extérieur de la surface de réparation, réalise une volée parfaite qui termine au fond des filets (0-1, 43e). Un coup de pétard génial du Monégasque, longtemps éloigné des terrains à cause d’une grave blessure au genou. "J’ai galéré pendant cette blessure, je mérite d’être récompensé", savoure à chaud le Monégasque sur Canal+. Beaucoup plus dangereux, Monaco fait le break au retour des vestiaires grâce à un but opportuniste de Sofiane Diop, étincelant à la Meinau (0-2, 52e).

Après l’heure de jeu, Habib Diallo relance le suspense de la tête sur un centre de Thomas Delaine (1-2, 64e). L’ex-Messin remet ça dans le temps additionnel, mais le but est annulé pour une position de hors-jeu après recours au VAR (94e, 2-2). Un coup dur pour les Strasbourgeois, un ouf de soulagement pour les joueurs de la Principauté, désormais focus sur la C1.