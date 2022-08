Ligue des champions: Monaco accroché par le PSV, la qualification se jouera au match retour

Un but d'Axel Disasi dans les dernières minutes de la rencontre a permis à Monaco d'arracher le nul contre le PSV (1-1) ce mardi à Louis-II lors du troisième tour aller des qualifications pour la Ligue des champions. Longtemps menés après un but de Joey Veerman, les Monégasques ont encore une belle chance de qualification après un duel globalement maîtrisé.

Monaco aura quelques regrets après ce match du troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Si le club de Ligue 1 a arraché le nul (1-1) dans les dernières minutes ce mardi contre le PSV, il aurait pu s'éviter un duel retour à suspense dans une semaine aux Pays-Bas, avec plus d'efficacité offensive.

Après un but de Joey Veerman pour le club néerlandais, Axel Disasi a toutefois égalisé à dix minutes de la fin de rencontre. Tout est donc jouable avant la seconde manche de cette confrontation.

Veerman surprend une défense monégasque passive

Après un début de match assez équilibré mais pauvre en occasion, sur une lourde frappe de Youssouf Fofana, Ibrahim Sangaré a contré de la main. Mais après avoir été visionner les images, l’arbitre Italien Davide Massa a choisi de ne pas siffler penalty. Certes le ballon a clairement touché la main du milieu ivoirien mais l’ancien de Toulouse n’a pas semblé faire de geste pour agrandir la surface de son corps (0-0, 33e).

Quelques minutes plus tard, Ismael Saibari a bien conservé sur le côté droit avant de trouver Ibrahim Sangaré. Passé tout près de la correctionnelle auparavant, l’Ivoirien a cette fois servi Gus Til à l’entrée de la surface. Le meneur de jeu a lancé Luuk de Jong qui, d’une subtile remise, a passé le ballon à Joey Veerman. Le milieu néerlandais a décoché une belle frappe sans contrôle du gauche pour tromper Nubel et offrir l’avantage au PSV (0-1, 38e). Dans la foulée, Takumi Minamino a ensuite raté la balle de 1-1 en ne parvenant pas à reprendre un centre d’Aleksandr Golovin et l’ASM est rentré aux vestiaires avec un but de retard.

Minamino et Monaco pas récompensés

Malgré un onze de départ résolument offensif, avec notamment le quatuor Golovin-Minamino-Volland-Ben Yedder, Monaco a peiné à se montrer dangereux avant la pause. Le début de la seconde période n’a pas donné lieu à une nette amélioration pour les joueurs de Philippe Clement. Revenus avec de meilleures intentions, les Monégasques ont joué plus haut sur le terrain.

Si le ballon a bien circulé au centre du terrain, le club du Rocher ne s’est que trop rarement approché des buts de Walter Benitez. Servi en profondeur par Guillermo Maripan, Takumi Minamino a réussi un beau contrôle mais a vu sa frappe passer de peu à côté des buts néerlandais (0-1, 50e).

Diatta a rejoué, Xavi Simons et Embolo aussi

A l’image de sa recrue nipponne, Monaco a affiché une belle maîtrise globale mais ne s’est pas montré assez dangereux. L’ASM n’a pas assez cadré ses tirs au but (treize tirs mais seulement deux cadrés) comme avec cette tête plongeante de Wissam Ben Yedder passée à côté (0-1, 58e).

Finalement remplacé peu après l’heure de jeu par Krépin Diatta, de retour en match officiel après neuf mois d’absence, Takumi Minamino n’aura pas réussi à apporter ce petit plus tant recherché par le club du Rocher quand il a investi près de 15 millions d’euros pour l’acheter à Liverpool. Revenu sur les terrains après une grosse blessure au genou en novembre dernier, l’ailier sénégalais n’a pas réussi à mettre en danger la défense du PSV.

Si Xavi Simons est rentré pour le dernier quart d’heure côté néerlandais, l’ancien du PSG n’a pas fait évoluer le score.

Soucieux d’égaliser avant le match retour, dans une semaine aux Pays-Bas, Philippe Clement a lancé ses dernières flèches offensives avec Gelson Martins et l’autre grosse recrue de l’été: Breel Embolo.

Disasi sauve Monaco avant le retour

A quelques minutes de la fin du match, Monaco a bénéficié d’une dernière occasion sur un coup-franc indirect. Bien frappé par Ismael Jakobs, le coup de pied arrêté a été dévié de la tête par Youssouf Fofana a finalement donné lieu à un moment d’hésitation dans la défense néerlandaise.

Aux six mètres, Axel Disasi a récupéré le ballon et décoché une frappe puissante à ras de terre qui a fait mouche (1-1, 80e). Présent face à la presse à la veille de la rencontre, le défenseur central voulait bien commencer la saison en Ligue des champions. Joignant le geste à la parole, il a remis l’équipe monégasque dans le bon sens.

En feu, le central est passé tout près du doublé mais Walter Benitez a stoppé son tir. Sur la continuité de l’action, la tête de Youssouf Fofana a échoué sur le poteau du gardien franco-argentin. Malgré quelques grosses minutes à pousser, les Monégasques n’ont pas réussi à marquer ce petit but qui aurait fait leurs affaires en leur offrant une victoire capitale avant le match retour à Eindhoven.

Bonne nouvelle toutefois, Monaco n’a pas perdu et le but marqué à l’extérieur par les Bataves n’entrera pas en compte à la fin de cette double confrontation. En cas de nouveau nul, mardi prochain aux Pays-Bas, l’ASM devra passer par les prolongations. Mais en égalisant, Axel Disasi a mis son équipe face à son destin. La donne est simple, il faudra l’emporter contre le PSV pour se qualifier pour les barrages et défier le vainqueur du duel entre l’Union Saint-Gilloise et les Glasgow Rangers.