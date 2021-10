Ligue 1: Monaco se relance contre Montpellier et confirme sa belle semaine

Monaco s'est assez facilement imposé sur sa pelouse contre Montpellier ce dimanche (3-1), notamment grâce à un gros début de match. Après sa défaite contre l'OL le week-end dernier, le club du Rocher se relance et réintègre la première moitié du classement.

Semaine parfaite pour l'AS Monaco. Quatre jours après son gros coup sur la pelouse du PSV Eindhoven lors de la troisième journée de Ligue Europa (2-1), le club du Rocher a facilement disposé de Montpellier à Louis II (3-1). L'ASM se relance après le coup d'arrêt contre l'OL lors de la dernière journée (2-0) et remonte à la 8e place du classement, à seulement un point de Rennes (4e).

Les Monégasques se sont rendus le match facile en réalisant une entame parfaite. Dès les premières minutes, tout allait trop vite pour le MHSC. Caio Henrique en a profité pour se faire la malle sur son côté gauche et donner un caviar à Volland à bout portant (1-0, 12e minute).

L'extérieur du pied délicieux de Volland

Le latéral brésilien, impliqué sur le troisième but de Gelson Martins (62e) et roi des offrandes (4 passes décisives cette saison en Ligue 1, deuxième meilleur passeur du championnat), n'a pu que valider celle de Volland pour Ben Yedder sur le deuxième but. A la suite d'une perte de balle dans les 30 mètres des Héraultais, l'attaquant allemand nous a gratifiés d'un extérieur du pied délicieux vers l'international français, qui n'a pas gâché le travail de son partenaire en piquant sa tête devant Omlin.

Les Montpelliérains, auteurs d'une victoire référence lors de la dernière journée contre Lens (1-0), n'ont pas réussi à confirmer. Dépassés en première période, ils ont su relever la tête et mettre plus d'intensité au retour des vestiaires, sans pour autant bousculer des Monégasques sûrs de leur force jusqu'à une fin de match moins maîtrisée à la suite de la réduction du score sur penalty de Savanier (81e). Au final, malgré ce sursaut tardif, les Héraultais repartent du Rocher avec une défaite plutôt logique et sont englués dans la deuxième partie de tableau (13e).

Les deux visages de l'ASM en championnat

Une semaine après avoir été terrassés par l'OL de Lucas Paqueta au Groupama Stadium, les hommes de Niko Kovac, eux, relèvent la tête en championnat et confirment qu'ils savent se montrer intraîtables contre les équipes qui leur sont supposées inférieures sur le papier.

Sur les sept dernières journées, le bilan comptable montre en effet les deux visages des Monégasques: souverrains contre les "petits" ou les "moyens" (victoire contre Montpellier, Bordeaux, Clermont et Saint-Etienne), mais plus en retrait contre les "gros", qu'ils sont incapables de battre (défaite contre Lyon et Marseille, nul à Nice). Pour l'instant, ça suffit pour rester à hauteur des places européennes.