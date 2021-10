PSV Eindhoven-Monaco: le très gros coup de l'ASM, en tête de son groupe

Grâce à Boadu et un but de Diop en fin de rencontre, les joueurs de l’AS Monaco ont obtenu une sublime victoire 2-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven jeudi lors de la 3eme journée de Ligue Europa. Leader de son groupe, l’ASM est idéalement placée pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Monaco pouvait-il rêver plus beau scenario pour son 200eme match en Coupe d’Europe ? Jeudi soir, l’équipe de Niko Kovac a en tout cas frappé un très grand coup en Ligue Europa en allant arracher la victoire 2-1 sur la pelouse du PSV. Si l'AS Monaco, solide en première période, avait ouvert le score grâce à Myron Boadu, elle a été largement dominée près la pause avant que Sofiane Diop n’offre la victoire à son équipe à la 88eme minute. Après une victoire face à Sturm Graz (1-0) et un nul sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1), les Monégasques occupent seuls la tête de leur groupe avec deux points d’avance sur les Basques. Et peuvent logiquement espérer obtenir leur ticket direct pour les 8emes de finale.

Première pour Boadu

Cinq jours après sa défaite à Lyon, Monaco s’est remis la tête à l’endroit. Les joueurs de Niko Kovac avaient en tout cas très bien entamé ce choc du groupe B. En première période, les joueurs de la Principauté font même très belle impression face aux deuxièmes d’Eredivise, notamment Myron Boadu. Dans son pays, l’ancien attaquant d’AZ Alkmaar, muet depuis son arrivée sur le Rocher cet été, débloque enfin son compteur. Bien lancé par Caio Henrique, le jeune buteur de l’ASM ouvre le score pour Monaco. Il regrettera sans doute ses deux autres occasions manquées puisque le PSV égalise assez logiquement après la pause grâce à un joli but de Gakpo (59e). Alors que les Néerlandais poussent très très fort, Sofiane Diop, encore une fois servi par Henrique, offre un sublime succès à l’ASM juste avant le money-time. "On savait que ça allait être intense, a commenté Ruben Aguilar au micro de RMC Sport1. On a répondu. On savait qu’on allait subir, on a fait le dos rond. Cette victoire est importante pour nous." Prochain rendez-vous pour l'ASM, dimanche face à Montpellier.