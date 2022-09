Ligue 1: Monaco se relance en dominant Nice dans un derby azuréen bien terne

L'AS Monaco a obtenu la victoire ce dimanche sur le terrain de l'OGC Nice (1-0), en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Plutôt dominateurs mais longtemps maladroits, les Monégasques ont été récompensés en deuxième période grâce à Breel Embolo.

Le derby azuréen, aussi un duel entre deux Européens, a tourné à l'avantage de Monaco. L'ASM s'est imposée ce dimanche en clôture de la sixième journée de Ligue 1 sur le terrain de l'OGC Nice (1-0), renouant avec un succès qui lui échappait depuis la première journée face à Strasbourg.

Avant de débuter jeudi respectivement la phase de groupes en Ligue Europa Conférence et en Ligue Europa, l'OGC Nice et l'AS Monaco ne se sont sans doute pas totalement rassurés non plus. Les supporters des Aiglons retiendront peut-être eux la présentation avant le coup d'envoi de Ross Barkley, douzième signature estivale. L'international anglais de 28 ans devra rapidement apporter son expérience au milieu. Gaëtan Laborde, arrivé cette semaine en provenance de Rennes, a lui réalisé ses débuts avec Andy Delort.

Atal sorti sur blessure

Le duo Laborde-Delort, qui a enthousiasmé Montpellier par le passé, aura sans doute besoin d'un peu de temps pour retrouver des automatismes. D'autant plus avec Nicolas Pépé, lui aussi récemment arrivé. Mais le trio d'attaque a été peu alimenté puisque les Monégasques ont dominé la bataille du milieu tout en ayant du mal dans le dernier geste, avec aucun tir cadré pendant 69 minutes. La première tentative cadrée a permis néanmoins de ramener les trois points.

En face, les Niçois ont eux réussi à trouver le cadre avec notamment une grosse volée (29e) de Nicolas Pépé ou une tête de Dante (44e), qui rodait dans la surface. Mais Jean-Clair Todibo n'a eu aucun mal à admettre que le jeu des Aiglons était "stérile", loin des attentes pour un tel rendez-vous. D'autant plus que les Niçois ont perdu Youcef Atal, qui avait eu la première occasion de la partie (13e). Après une accélération à la 32e minute, le piston droit a demandé le changement.

Dans un match rugueux, qui a mis du temps à se lancer, Aleksandr Golovine aurait pu faire basculer la scénario avant la pause (41e) mais le Russe a trop ouvert son pied. Au retour des vestiaires, il a échoué de peu aussi, après s'être joué de Jean-Clair Todibo. Le milieu offensif a finalement trouvé le poteau (51e).

Embolo marque sur le premier tir cadré monégasque... à la 69e

La partie s'est finalement emballée à l'heure de jeu avec d'abord un extérieur du gauche de Dante, qui a buté sur Alexander Nübel (63e). Dans la foulée (65e), Youssouf Fofana a vu son but être refusé pour une position de hors-jeu, même si l'arbitre a attendu la décision du VAR pour une main de Melvin Bard sur une frappe de Krépin Diatta.

C'est finalement Breel Embolo, sur le premier tir cadré de Monaco, qui a délivré les siens (69e). L'international suisse a surgi de la tête sur un joli centre de Caio Henrique. Le Gym a encore été brouillon ensuite même si le nouveau venu Sofiane Diop, lui l'ancien de Monaco, a un peu apporté, même si sa seule tentative a été un peu trop molle (90+2e) pour tromper Nubel.

Les hommes de Philippe Clément se relancent avec huit unités, leur permettant de passer à la 10e place. Ils iront à Belgrade jeudi pour jouer contre l'Etoile Rouge, avant un choc face à l'OL à Louis II dimanche prochain. Le même jour, Nice se rendra à Ajaccio, lanterne rouge de Ligue 1 avec un seul point pris. Avant ça, les Aiglons accueilleront Cologne, septième l'an passé de Bundesliga, pour le début de la phase de groupes en Europa Conference League.