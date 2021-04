Ligue 1: Montpellier arrache le nul contre l'OM dans le money time après un match fou

Réduits à dix à l’heure de jeu, les Marseillais ont longtemps cru parvenir à arracher la victoire face à Montpellier, jusqu’à l’égalisation de Gaëtan Laborde dans le temps additionnel (3-3). L'OM perd gros dans la course à l'Europe.

Un but au bout de 27 secondes de jeu signé Andy Delort, un autre de Gaëtan Laborde à la 93e minute. Entre temps, le même Laborde avait déjà égalisé une première fois en tout début de deuxième période. Le superbe duo d’attaque de Montpellier aura tenu tête à l’Olympique de Marseille, bien aidé par un milieu de terrain efficace, au sein duquel Jordan Ferri a délivré deux magnifiques passes décisives.

Tenus en échec à la dernière seconde 3-3 après un match complètement fou pour le compte de la 32eme journée de Ligue 1, les joueurs de Jorge Sampaoli ont pourtant cru avoir retourné la rencontre, en fin de première période. Arkadiusz Milik, d’un beau slalom, puis Pape Gueye, après un coup de billard dans la surface de réparation, ont marqué deux buts en trois minutes pour permettre aux Olympiens de rentrer aux vestiaires avec l’avantage au tableau d’affichage.

Un rouge et une égalisation tardive

Mais comme trop souvent, l’OM a fini par se mettre en difficulté. Après le but du 2-2 signé Laborde, Duje Caleta-Car a logiquement écopé d’un carton rouge à l’heure de jeu pour une très grosse faute sur Sambia (voir photo ci-dessous). Un épisode qui aurait pu permettre à Montpellier de s’offrir des espaces supplémentaires, mais c’est d’abord les Phocéens qui ont fait bonne figure, en continuant d’attaquer.

La grosse faute de Caleta Car © Canal+

Sur un coup franc indirect de Dimitri Payet, Lucas Perrin, entré en jeu pour palier l’exclusion de Caleta-Car, a inscrit son premier but en pro pour remettre l’OM devant. Un avantage que les Marseillais auraient pu accroître par l’intermédiaire de Thauvin ou Milik, en vain. En poussant, Montpellier a donc réussi à faire plier l’OM au bout du temps additionnel. Avec ce nul, le cinquième en six matchs pour Montpellier, les deux équipes restent 6e et 7e de Ligue 1, derrière Lens, qui joue dimanche.