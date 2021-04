Montpellier: Der Zakarian continue de discuter pour sa prolongation

En fin de contrat à l’issue de la saison, Michel Der Zakarian ne sait pas encore s’il poursuivra l’aventure. Mais l’entraîneur discute d'une prolongation avec ses dirigeants qu'il a rencontrés, jeudi.

L’identité du prochain entraîneur de Montpellier est encore incertaine. Mais les chances qu’il s’appelle encore Michel Der Zakarian existent. En fin de contrat à l’issue de la saison, le technicien pourrait prolonger son aventure, quatre ans après son arrivée, même si rien n’est encore très clair sur le sujet. Alors qu’un départ semblait envisagé il y a quelques mois, la donne a un peu changé depuis.

Bruno Genesio, cité parmi les prétendants pour prendre le poste, s’est engagé avec Rennes entre temps et le MHSC pourrait choisir pour la continuité. Sans en dire trop, Michel Der Zakarian a tout de même confirmé l’existence de discussions avec son président Laurent Nicollin et le directeur sportif, Bruno Carotti.

Der Zakarian discute, mais "rien n’est figé"

""Il y a eu une réunion hier (jeudi) entre les agents et la direction, Bruno et Laurent, a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse. Ça continue. Rien n’est figé pour l’instant. On travaille des deux côtés, il y a toujours des choses à mettre en place. On discute, on avance. Mais la priorité, c’est le championnat, la coupe, bien finir la saison."

En mars, Laurent Nicollin avait confié que l’avenir de son entraîneur serait "réglé avant fin mars". Il est donc en retard sur son calendrier. "Mais on n’est ni en retard ni en avance, je suis en mode réflexion, avait-il expliqué à Midi Libre. Cela fait quatre saisons, est-ce qu’on repart sur une 5e ou une 6e, est-ce qu’on part sur autre chose? Même si j’ai une idée directrice, rien n’est entériné. Et Michel sera le premier à savoir s’il prolonge. Encore faut-il qu’il le veuille."

Hilton: "Si c’est fini pour moi, je serai le plus heureux du monde"

La décision de Michel Der Zakarian attendra encore un peu. Tout comme celle concernant Vitorino Hilton. A 43 ans, le doyen du championnat de France ne sait pas encore s’il raccrochera dans quelques semaines, à la fin de son contrat.

"Le dernier match, c’est le 22 mai, je me focalise sur la fin du championnat et on verra si ce sera la fin du cycle Vitorino Hilton dans le football, a-t-il confié. Je me donne à fond aux entraînements. Je suis passionné de football, la passion est toujours là, je suis amoureux de ce ballon. Je sais qu’à un moment, il faudra s’arrêter. Je ne pourrai pas jouer jusqu’à 60 ans, ce serait un miracle ! Je suis le plus fier de tous d’être sur un terrain de foot à 43 ans, d’être arrivé jusque-là. Si, à la fin du championnat, c’est fini pour moi, je serai le plus heureux du monde. Je basculerai de l’autre côté et je profiterai de la vie."