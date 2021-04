Montpellier-OM: Andy Delort a ouvert le score après 27 secondes de jeu

Opposé à l’OM pour le compte de la 32eme journée de Ligue 1 samedi à la Mosson, l’avant-centre de Montpellier Andy Delort a inscrit le premier but après… 27 secondes de jeu.

Une passe en une touche de Jordan Ferri par-dessus la défense marseillaise, un lob en première intention d’Andy Delort sur un Steve Mandanda à la limite de surface de réparation et voilà le but le plus rapide de la saison marqué par Montpellier.

Il a fallu attendre pour en avoir la confirmation puisque l’arbitre assistant avait levé son drapeau au moment du but. Mais l’assistance vidéo est finalement intervenue, sans laisser le moindre doute: Alvaro Gonzalez, le défenseur marseillais, couvrait largement Andy Delort, parfaitement positionné.

Loin du record de Michel Rio

La performance de l'attaquant montpelliérain est toutefois encore loin du record. Le 15 février 1992, lors d'un match entre le SM Caen et l'AS Cannes, le Caennais Michel Rio avait ouvert le score au bout de 8 secondes de jeu.

Andy Delort, avec cette ouverture du score très précoce contre l’OM pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, signe son 11e but de la saison en championnat. L’attaquant algérien en compte un de plus que son coéquipier Gaëtan Laborde, 10 réalisations en Ligue 1 cette saison.